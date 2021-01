Mogelijk eerste minuten voor Lamkel Zé bij Antwerp, wat met Refaelov?

Het gaat snel voor Didier Lamkel Zé (24). Na zijn comeback op het oefenveld van Antwerp zit hij nu ook in de 21-koppige selectie van Frank Vercauteren voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. En wie weet krijgt hij al zijn eerste minuten – op training werd hij toch ook eventjes in de ploeg gedropt.

Er opnieuw niet bij: Mbenza, Nsimba en Benson. Die laatste zal stilaan wel een oplossing willen, in de vorm van een huur. Vanuit Nederland is er vraag. FC Groningen polste al voor hem en ook PEC Zwolle is nog altijd geïnteresseerd.

Ontbreken eveneens vanavond: aanvoerder Haroun, met zijn contractuur aan de kuit, en de geschorste Hongla. Zo wenkt een eerste basisplaats voor Boya.

Het is ook nog maar de vraag of Gouden Schoen Refaelov kan starten, want hij trainde gisteren apart en er komt nog een druk programma aan. Achterin raakt Gélin wel klaar.