NAVO en EU willen met Biden samenwerken om de banden met de VS te versterken

De NAVO en de Europese Unie kijken ernaar uit samen te werken met de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden om de banden met de Verenigde Staten te versterken. Dat heeft NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg dinsdag op Twitter gezegd.

“We kijken ernaar uit met president-elect Joe Biden samen te werken om de banden tussen de VS en Europa verder te versterken, nu we te kampen hebben met globale uitdagingen die niemand alleen het hoofd kan bieden”, aldus Stoltenberg na een diner met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell.

Stoltenberg heeft Biden uitgenodigd om deel te nemen aan een NAVO-top, op een datum die nog vastgelegd moet worden. Charles Michel heeft dan weer aan Biden voorgesteld om een speciale bijeenkomst te organiseren met alle regeringsleiders van de EU.

De EU en de NAVO bevinden zich allebei in Brussel en het idee is om de twee vergaderingen op hetzelfde moment te organiseren, werd uit diplomatieke bron vernomen. Twintig van de 27 EU-landen zijn ook lid van de NAVO

Ook Boris Johnson

Ook Brits premier Boris Johnson verspreidde dinsdag een verklaring waarin hij Biden alvast feliciteert met zijn “historische” eedaflegging en zegt ernaar uit te kijken nauw samen te merken met zijn nieuwe regering, “terwijl we Covid verslaan en beter heropbouwen na de pandemie”.

“In onze strijd tegen Covid en doorheen klimaatverandering, defenise, veiligheid en in de promotie en bescherming van democratie, zijn onze doelen dezelfde en anze naties zullen hand in hand werken om ze te bereiken. Ik kijk ernaar uit om het verwelkomen voor de G7 en COP (klimaatconferentie, nvdr.) terwijl we de krachten bundelen om onze planeet te beschermen. Alleen door internationale samenwerking kunnen we echt de gedeelde uitdagingen waar we voor staan overkomen”, aldus Johson.