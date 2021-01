Nieuwe Amerikaanse buitenlandminister: ambassade blijft in Jeruzalem

De VS zullen niet terugkomen op de beslissing om de ambassade in Israël te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dat heeft de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken van de regering-Biden, Antony Blinken gezegd tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. De VS blijven Jeruzalem zien als de hoofdstad van Israël, bevestigde hij.

De beslissing van Donald Trump in 2017 om de Amerikaanse ambassade te verplaatsen, was erg controversieel en zette kwaad bloed bij een groot deel van de internationale gemeenschap. De Palestijnen hebben de diplomatieke betrekkingen met de VS verbroken na die beslissing.

Volgens Blinken steunt Biden een tweestatenoplossing. “De president denkt zoals ik dat de tweestatenoplossing de beste, misschien enige manier is om de toekomst van Israël te verzekeren als democratische Joodse staat en om de Palestijnen de staat te geven waarop ze recht hebben”, aldus Blinken. Hij geeft wel aan dat zo’n oplossing niet realistisch is op korte termijn en riep de Palestijnen en Israëliërs op om unilaterale beslissingen te vermijden, die de situatie nog complexer maken.

Akkoord met taliban herbekijken

Blinken liet nog verder in de kaarten kijken van de regering-Biden tijdens zijn hoorzitting. Zo gaf hij aan de classificatie van de Houthi’s in Jemen als terroristische organisatie te willen herbezien, aangezien die de levering van humanitaire hulp aan mensen die ze nodig heeft, belemmert.

Ook verklaarde hij dat hij het akkoord dat de VS in februari vorig jaar met de taliban hebben ondertekend, wil herbekijken. Dat akkoord voorziet onder meer in de totale terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan tegen midden dit jaar. Blinken wil echter een bepaalde capaciteit ter plaatse houden in de strijd tegen het terrorisme.

Rusland en China

Daarnaast gaf Blinken aan dat de VS met Rusland een verlenging gaat onderhandelen van het New Start-verdrag, rond de ontwapening van hun nucleair arsenaal. Het huidige verdrag, het laatste verdrag van die soort tussen de rivalen van de Koude Oorlog, loopt af op 5 februari.

Tot slot liet Blinken zich positief uit over de harde koers van de regering-Trump tegen China. Volgens hem zullen de Republikeinen zich kunnen vinden in de aanpak van de volgende regering. Ook de nieuwe defensieminister liet tijdens zijn hoorzitting verstaan China als de grootste dreiging te zien. Al was hij het niet eens over de strategie in Afghanistan: de defensieminister is wel voorstander van een terugtrekking van de troepen.