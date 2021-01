Nieuwe Amerikaanse minister van Defensie wil strijd aangaan tegen extremisme in het leger

Lloyd Austin, de volgende Amerikaanse minister van Defensie, wil zich inzetten voor de strijd tegen het extremisme binnen het leger. Hij zei dat dinsdag tijdens zijn hoorzitting in de Senaat. Twee weken geleden namen militairen in burger deel aan de bestorming van het Capitool. Austin wil ook af van de transgenderban in het leger.

“De activiteiten waaraan mensen uit onze rangen recentelijk hebben deelgenomen, zijn in termen van mogelijk racistisch en extremistisch gedrag, volgens mij totaal onaanvaardbaar”, aldus Austin, die als hij benoemd wordt de eerste Afro-Amerikaanse minister van Defensie zal worden. “Ik zal er alles aan doen om racisten en extremisten te weren uit onze rangen.”

Dinsdag raakte bekend dat twaalf soldaten van de Nationale Garde niet mogen optreden als bewaker bij de inauguratie van Joe Biden. Bij twee van hen zou vastgesteld zijn dat ze banden hebben met rechts-radicale militanten.

“De taak van het ministerie van Defensie is om de VS te verdedigen tegen onze vijanden, maar we kunnen die niet goed uitvoeren als er zich ook vijanden in onze eigen rangen bevinden.”

Austin gaf ook aan dat hij af wil van het verbod voor transgenders om te dienen in het leger, dat werd ingevoerd door Donald Trump. “Als je fit bent en je bent geschikt om te dienen, en als je alle standaarden kan behalen en behouden, moet je in het leger kunnen dienen, en u kan verwachten dat ik daar altijd achter zal staan”, zei hij.

China en Afghanistan

Op de vraag wat de grootste bedreiging is voor de VS, antwoordde Austin Covid-19 en daarna China. Hij noemde China de belangrijkste buitenlandse dreiging, omdat het land opkomt. Ook Rusland ziet hij als een dreiging, maar dat land zit volgens hem in een neergang. “China is ons moeilijkste probleem”, aldus Austin, omdat de VS China op militair vlak willen afschrikken maar ook wel willen samenwerken met het land op economisch vlak.

Austin gaf ook al aan de terugtrekking van militairen uit Duitsland en Somalië te willen herbekijken. De terugtrekking van militairen uit Afghanistan steunt hij wel. “Ik zou graag het conflict opgelost zien met een onderhandeld akkoord. Voor de toekomst is het nuttig om te focussen op antiterreuroperaties.” Iran noemt Austin een “destabiliserende factor in de regio”.

Austin verschilde in zijn verklaringen met wat zijn toekomstige collega van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zei tijdens zijn hoorzitting: die verklaarde dat hij het akkoord dat de VS in februari vorig jaar met de taliban hebben ondertekend, wil herbekijken. Dat akkoord voorziet onder meer in de totale terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan tegen midden dit jaar. Blinken wil echter een bepaalde capaciteit ter plaatse houden in de strijd tegen het terrorisme.