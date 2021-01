Ze raakte bekend als ‘mama van katje Lee’, nu wil Selena (23) Miss Exclusive worden: “Ingeschreven voor Lee-hetze uitbarstte”

Stabroek / Kapellen / Putte-Kapellen -

“Hij gedraagt zich als een panter en slaapt elke nacht in mijn armen.” Een kleine maand na de terugkeer van katje Lee, heeft Selena Ali (23) mooie perspectieven. De Stabroekse zit in de finale van Miss Exclusive en nam een lingeriewinkel in Kapellen over. “2021 kan alleen maar beter worden dan 2020”, gokt Selena.