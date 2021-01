President Trump verleent gratie aan 143 mensen (maar niet zichzelf of zijn familie)

Donald Trump heeft in zijn allerlaatste uren als president gratie verleend aan 143 mensen. Op de lijst staan onder andere zijn vroegere adviseur Steve Bannon, een voormalige Democratische burgemeester, en de rapper Rappers Lil Wayne en Kodak Black. Maar niet zichzelf of zijn familieleden.

President Trump is officieel nog president tot woensdagmiddag 12 uur (plaatselijke tijd), en maakte van die laatste uren aan de macht gebruik om – zoals traditioneel voor uitgaande presidenten – nog een lijst met presidentiële pardons bekend te maken. Opvallend: hijzelf, zijn familie, of zijn advocaat Rudy Giuliani staan niet op die lijst. De president zou het advies hebben gekregen om dat niet te doen, omdat gratie een schuldbekentenis zou inhouden. Bovendien is niet duidelijk of zichzelf gratie verlenen juridisch wel mogelijk is.

Trump werd vorige week impeached door het Huis van Afgevaardigden, voor zijn rol in de bestorming van het Capitool. Giuliani was de voornaamste pleitbezorger van de ongefundeerde beweringen van verkiezingsfraude. Hij wordt momenteel (nog) niet vervolgd, maar het gerecht onderzoekt zijn activiteiten in Oekraïne, waar hij in opdracht van de president op zoek ging naar bezwarend materiaal tegen Hunter Biden, de zoon van Joe Biden.

“Belangrijke conservatieve leider” Bannon

143 mensen staan wél op de lijst die het Witte Huis woensdagochtend (plaatselijke tijd) in alle vroegte bekend maakte. De bekendste is die van Steve Bannon (67), een van de mensen die Trump aan de zege hielp in 2016, als de architect van het ‘America First’-populisme. Hij was ook één van de belangrijkste adviseurs van de president in het Witte Huis, maar werd in augustus 2017 naar de uitgang begeleid nadat hij beschuldigd werd van het verduisteren van miljoenen die zogezegd bestemd waren voor de bouw van een muur op de grens met Mexico.

Eerder werd gedacht dat Bannon waarschijnlijk niet op het lijstje van Trump zou staan, omdat hij onder andere diens kinderen beledigd had. Medewerkers in het Witte Huis zouden Trump een pardon voor Bannon ook afgeraden hebben. Maar de afgelopen dagen en weken zouden beide mannen toch weer contact met elkaar gehad hebben, nadat Trump steun zocht in zijn beweringen van verkiezingsfraude. “Hij was een belangrijke leider van de conservatieve beweging, en staat bekend om zijn politieke scherpzinnigheid”, schreef het Witte Huis in een mededeling.

Donald Trump en Steve Bannon Foto: AFP

En verder...

Ook Elliott Broidy (65), een belangrijke fondsenwerver van Trump in 2016 kreeg gratie: de man werd in oktober veroordeeld omdat hij de regering illegaal probeerde te beïnvloeden in ruil voor Chinees en Maleisisch geld. Kwame Kilpatrick (50), de voormalige burgemeester van Detroit, werd in 2013 dan weer veroordeeld voor tientallen aanklachten, waaronder afpersing en omkoping. Hij kreeg 28 jaar cel, één van de zwaarste straffen voor corruptie ooit opgelegd aan een Amerikaans politicus. En Anthony Levandowski werd in augustus veroordeeld tot 18 maanden gevangenis voor de diefstal van bedrijfsgeheimen. Hij stal als ingenieur bij Google data over zelfbesturende auto’s voor hij overstapte naar rivaal Uber. Volgens de rechter in kwestie ging het om “de grootste diefstal van bedrijfsgeheimen die ik ooit gezien heb”.

Anthony Levandowski Foto: ISOPIX

Rappers

Staan ook op de lijst: de rapper Lil Wayne en Kodack Black. Lil Wayne (38) – echte naam: Dwayne Michael Carter Jr. – keek aan tegen een gevangenisstraf van 10 jaar, nadat hij in december schuldig pleitte aan illegaal bezit van een vuurwapen. Hij werd in maart 2020 betrapt met een pistool op de luchthaven van Miami, terwijl hij na een eerdere veroordeling geen wapens meer mocht bezitten. Zijn gratie is niet gespeend van ironie, want hij was een vocale voorstander van de pogingen van Trump om het Amerikaanse strafrecht te hervormen. Kodak Black (23), echte naam Bill Kahan Kapri, zat al in de cel voor het liegen op de aanvraag bij de aankoop van een wapen.

Lil Wayne Foto: REUTERS

Trouwe bondgenoten

Uit de hele lijst blijkt dat Trump vooral zijn trouwe bondgenoten beloont, waarvan er opvallend veel betrokken zijn bij corruptie of het vertellen van leugens in een officieel onderzoek. Het gratielijstje bestaat uit rijke mensen, mensen met de juiste connecties en mensen die niet meewerkten met Robert Mueller, de speciaal aanklager die de vermeende banden tussen de Trump-campagne en Rusland onderzocht.

Er zijn weinig beperkingen op de macht van de Amerikaanse president wat betreft gratie. Ze kunnen gegeven worden aan mensen die al veroordeeld zijn, maar kan ook gedrag pardonneren dat nog niet tot gerechtelijke vervolging heeft geleid. Zo’n pardon kan niet herroepen worden door een andere tak van de Amerikaanse overheid, en de president hoeft geen verklaring te geven over het waarom. De enige beperking is dat het enkel geldt voor federale misdrijven.