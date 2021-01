Pfizer reageert voor het eerst op vertraging van leveren van vaccin aan ziekenhuispersoneel: “Een uitzonderlijke situatie”

Pfizer begrijpt de reactie van het zorgpersoneel dat nu boos is omdat hun vaccinatie voorlopig wordt uitgesteld. “De situatie is uitzonderlijk”, klinkt het in een eerste verklaring.

Pfizer reageert voor het eerst op de vertraging op de levering van de vaccins aan het ziekenhuispersoneel. Het bedrijf toont begrip voor de boze reacties van alle mensen die hun prik nu uitgesteld zien. “We willen de productieactiviteit opschalen om op termijn beter te kunnen leveren”, zegt het bedrijf in een officieel statement. Bedoeling is dat ze het oorspronkelijke schema weer kunnen opstarten in februari. “In de toekomst moeten we rekening houden met nog meer fluctuaties.” Pfizer besluit met de boodschap dat de vaccinatiecampagne een “ongekende uitdaging” is.

Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, zei dinsdag al niet te spreken te zijn over de door de overheid opgelegde stopzetting van het vaccineren van het ziekenhuispersoneel. Ze roept de regering op om te stoppen met de “aankondigingspolitiek” en het beleid af te stemmen op het aantal vaccins dat al effectief geleverd is aan ons land.

“Het is niet bevorderend voor de motivatie van ons personeel”, reageert ook Yves Breysem, medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis in De Ochtend op Radio1. “Ons personeel is boos. Het zet een grote domper temeer omdat de artsen en alle medisch personeel al tijdens de eerste golf zeer zwaar onder druk stonden. Hun inzet is honderd procent en continu. Het is jammer dat ze geen perspectief krijgen.”

Breysem begrijpt ook wel dat de vaccins naar de woonzorgcentra nu gaan en dat zijn personeel daarom moet wachten. Maar tegelijk pleit hij voor een concreet plan, met een reservestock aan vaccins. Die zou moeten dienen voor de mensen in de frontlinie, besluit hij.