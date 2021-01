FOD Werkgelegenheid: “1 op 5 bedrijven laat nog niet alle mogelijke werknemers telewerken”

“Zo’n 80 procent van de bedrijven leeft de regels rond verplicht telewerk na. Dat betekent dat 1 op de 5 bedrijven nog niet alle werknemers die dat kunnen laat telewerken”. Dat heeft Geert De Poorter, voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid, in ‘De ochtend’ op Radio1 gezegd.

Hoewel telewerk op enkele uitzonderingen na verplicht is, blijkt uit cijfers dat de verkeersdruk opnieuw wat toeneemt.

Geert De Poorter van de FOD Werkgelegenheid nuanceert die verkeerscijfers. “We moeten dat cijfer over de filedruk een stuk nuanceren. Bij de eerste lockdown vorig jaar waren er 1,2 miljoen mensen tijdelijk werkloos. Nu zijn er nog zo’n 380.000 mensen werkloos. Dat betekent dat er zo’n 800.000 mensen opnieuw aan de slag zijn en die kunnen niet altijd van thuis werken”, legt De Poorter uit.

De Poorter noemt het wel “verbazingwekkend” dat 1 op 5 bedrijven nog altijd niet alle mogelijke telewerkers laat thuiswerken. “Verplicht telewerk is een van de meest efficiënte manieren om de virusdruk te verkleinen”, klinkt het. Volgens De Poorter zijn het vooral (zeer) kleine bedrijven die nog in de fout gaan. “Zij hebben niet altijd de middelen om zich te laten omkaderen door preventieadviseurs. In grote bedrijven is er ook meer sociale controle. Daar heb je bijvoorbeeld vakbonden en een ondernemingsraad”, aldus De Poorter.

De FOD Werkgelegenheid stuurt dagelijks inspecteurs op pad om de verplichting op telewerk te controleren. Bedrijven die geen enkele politiek of strategie rond telewerk hebben, krijgen geen waarschuwing meer. Zij riskeren bij een controle een pro justitia en een gerechtelijke vervolging. Bedrijven die wél een beleid rond telewerk hebben en kleinere fouten maken, krijgen een waarschuwing en een termijn om zich in regel te stellen.