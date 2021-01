Politieman stapt uit het leven na onderzoek wegens aanranding en stalking collega’s

Ieper - De politie-inspecteur naar wie een onderzoek liep omdat hij grensoverschrijdend gedrag gesteld zou hebben tegenover meer dan tien vrouwen, is uit het leven gestapt.

Het parket van Ieper maakte dinsdagavond bekend dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen een politie-inspecteur van politiezone Arro Ieper voor aanranding van de eerbaarheid en stalking. De feiten zouden al ettelijke jaren aanslepen en omvatten onder meer handtastelijkheden, het sturen van seksueel getinte en aanstootgevende berichten en het lastigvallen van slachtoffers tot aan hun voordeur. Ook in het buitenland bleek de jonge veertiger actief, want er waren klachten van een collega wanneer ze samen een minderjarige gingen ophalen in Noord-Italië, die eerder als vermist was opgegeven in de politiezone.

Enkele verhalen kwamen vorig najaar aan het licht en sinds de start van het onderzoek komen nog meer slachtoffers naar buiten. Het gaat niet alleen om vrouwelijke collega’s, maar ook om vrouwen buiten de politiewereld. Enkele slachtoffers wensen liever niet naar buiten te komen met hun verhaal. De man is op 14 januari voor de onderzoeksrechter verschenen en is vrijgelaten onder voorwaarden.

Het betrokken personeelslid werd op non-actief gezet. Het tuchtonderzoek, dat later zou plaatsvinden, zal niet meer doorgaan. Het parket meldde woensdagochtend dat de verdachte zichzelf van het leven heeft beroofd.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.