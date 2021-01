Hongkong arresteert bankbedienden in witwasonderzoek met Belgische link

In Hongkong zijn zeven huidige en voormalige bankbedienden opgepakt in een onderzoek naar een groot internationaal witwasnetwerk. In het dossier duiken Belgische namen op.

Volgens fraudebestrijder Yip Wing-lam gaat het om het grootste dossier in jaren, en werden voor het eerst in Hongkong bankbedienden opgepakt wegens betrokkenheid bij witwasactiviteiten. In de flat van een van de verdachten nam de politie een miljoen dollar cash in beslag. Namen van banken werden niet bekendgemaakt.

De verdachten zouden onder meer een fraudeur geholpen hebben bij het openen van rekeningen met valse oprichtingscertificaten van bedrijven. Er zouden in 2017 en 2018 minstens veertien rekeningen zijn geopend op naam van zestien mensen uit China en België. Op de rekeningen stond 6,3 miljard Hongkongse dollar (omgerekend 668 miljoen euro) geparkeerd. Dat geld kwam volgens de politie onder meer uit Duitsland, Italië en Vietnam.

Hongkong krijgt al lang kritiek van organisaties die strijden voor financiële transparantie. De voormalige Britse kolonie is een populair oord voor witwasoperaties omdat de autoriteiten laten begaan, zeggen zij.