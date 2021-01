IAG koopt Air Europa voor helft van de prijs

Luchtvaartgroep IAG, moederbedrijf van British Airways en Iberia, gaat door met de in 2019 aangekondigde overname van Air Europa maar dan wel voor de helft van de prijs: 500 miljoen euro in plaats van 1 miljard euro.

IAG sloot een deal met de Spaanse reisgroep Globalia om de prijs te verlagen wegens de coronacrisis, die de luchtvaart zwaar heeft getroffen. Het nieuwe akkoord is wel nog voorwaardelijk, want er moet nog een akkoord gevonden worden met de Spaanse overheid over niet-financiële voorwaarden verbonden aan de staatssteun.

Air Europa kreeg in november 475 miljoen euro Spaanse staatssteun in de vorm van leningen. De Spaanse overheid beschouwt Air Europa, de grootste Spaanse luchtvaartmaatschappij na Iberia, als een “strategisch” bedrijf. Het bedrijf biedt binnenlandse, Europese en internationale vluchten aan.

IAG hoopt de overname in de tweede helft van 2021 af te ronden, maar moet ook nog groen licht krijgen van de Europese Commissie. De groep, die ook nog Vueling en Aer Lingus bezit, wil via de overname Madrid uitbouwen tot een hub die kan concurreren met Amsterdam, Frankfurt of Parijs.