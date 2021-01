Jonge voetganger (12) gegrepen door auto, vriendje ziet alles gebeuren

Sint-Pieters-Leeuw - Op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw raakte woensdagochtend een 12-jarige voetganger levensgevaarlijk gewond toen hij op het zebrapad werd gegrepen door een auto die richting Halle reed. Een vriendje van het slachtoffer zag het allemaal gebeuren.

Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur op de Bergensesteenweg tussen de Georges Wittouckstraat en de Jan Vanderstraetenstraat. Dat is een gedeelte van de steenweg waar al een hele tijd werken bezig zijn en waarbij telkens een rijstrook in elke richting beschikbaar is.

“De jongen stak met een vriendje over op een oversteekplaats tussen de werken, maar werd te laat gezien door het voertuig”, zegt Carol Vercarre van het Parket Halle-Vilvoorde. “De bestuurder is een 30 jarige man uit Londerzeel die op weg was naar het werk.”

Levensgevaarlijk

Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De weg was voor onderzoek lange tijd afgesloten in beide richtingen.

Uit eerste onderzoeksresultaten van de deskundige blijkt dat de bestuurder niet te snel of gevaarlijk reed. “Er is geen alcohol in het spel, alles van papieren en rijbewijs waren ook in orde”, gaat Vercarre verder. “Op het eerste gezicht lijkt er geen sprake van een gevaarlijk manoeuvre. Volgens de verkeersdeskundige reed de man ook niet aan hoge snelheid, gezien de korte remafstand zo’n 30 a 40 km/u. Er is ook nog geremd net voor de oversteekplaats. Ondanks de regen en donkerte, zouden voertuig en voetganger elkaar beide moeten hebben zien aankomen, het betreft een verkeerssituatie met duidelijke zichtbaarheid.”

Signalisatie voorlopig niet aangepast

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw gaat voorlopig het Agentschap voor Wegen en Verkeer niet vragen om de signalisatie in de werfzone op de Bergensesteenweg bij te sturen. Dat werd even geopperd naar aanleiding van het zware verkeersongeval waarbij woensdagochtend een 13-jarige fietser bij het oversteken van de rijbaan werd aangereden en zwaargewond raakte. “We wachten af wat het onderzoek van het parket zal uitwijzen. Als er een duidelijke oorzaak blijkt die we kunnen verhelpen, gaan we dit natuurlijk zo snel mogelijk doen. Ondertussen is bevestigd dat de signalisatie in orde was”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA).

Op de plaats van het ongeval voert het Agentschap Wegen en Verkeer op de Bergensesteenweg herinrichtings- en rioleringswerken uit. “De werfzone is 400 meter lang en hierin zijn twee zebrapaden voorzien voor voetgangers die ook zijn aangeduid. Het verkeer rijdt er aan lage snelheid van 30 kilometer per uur op twee versmalde rijstroken. Het ziet er naar uit dat dit een jammerlijk ongeval was”, aldus nog de burgemeester.