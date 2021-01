Burgemeester Kontich: “Enkele positieve gevallen in school, maar geen sprake van grote uitbraak”

/ Kontich - 1.450 leerlingen, 250 personeelsleden én gezinsleden werden dinsdag in de Sint-Jozefschool in Kontich getest door een team van het UZA. De eerste uitslagen liepen dinsdag binnen. “Het gaat om enkele positieve gevallen, mogelijk besmet met de Britse variant.”

Exacte cijfers over het aantal besmettingen zijn er nog niet. Maar de burgemeester van Kontich, Bart Seldeslachts (N-VA), heeft toch al een goed beeld. “We hebben een gedeeltelijke uitslag binnen van de meer dan 1.600 mensen die een coronatest moesten ondergaan. Daartussen zitten enkele positieve gevallen, mogelijk zit daar ook de Britse variant tussen. De exacte aantallen krijgen we pas in de loop van de dag”, zegt Seldeslachts.

Wellicht is er in Kontich, net als in Edegem trouwens, geen sprake van een grote uitbraak. Verschillende mensen, die verplicht in quarantaine moesten, mogen weer aan het werk. “Het kerngezin van iemand die de eerste keer negatief heeft getest, mag uit quarantaine. Bij een tweede negatieve test mag ook diegene die getest is uit quarantaine.”

Alle leerlingen van de Sint-Jozefschool moesten zich laten testen. Foto: Jan Van der Perre

Seldeslachts benadrukt dat de maatregelen in zijn gemeente nodig waren. “Liever de korte pijn en uit quarantaine, dan opnieuw duizenden mensen die geïsoleerd moeten worden.”

Wellicht gaat de middelbare school Sint-Jozef maandag weer open. “Vrijdag en zaterdag wordt een tweede test afgenomen. Ook die uitslagen zullen snel binnenlopen. Dan zullen we een beslissing nemen of de kinderen en leerkrachten maandag weer naar school kunnen. We hopen erop. Het goeie nieuws is dat we dan wellicht de veiligste school van Vlaanderen zijn.”

Skiën in kerstvakantie

Zondag was duidelijk geworden dat twee meisjes uit het zesde leerjaar van Olfa Elsdonk, een kleuter- en lagere school in Edegem, besmet zijn met de Britse variant van het coronavirus. Ze hielpen mee in de kantine en zijn zo in contact gekomen met de ­andere leerlingen, ook de kleuters.

De bron van de besmetting zou de moeder van een van de twee meisjes zijn. Tijdens de kerstvakantie ging ze skiën. De eerste coronatest na haar terugkeer bleek negatief, maar de tweede test een week later was positief. De moeder had intussen haar dochter besmet en via haar ook een tweede leerling op Olfa Elsdonk. Het tweede meisje zou dan op haar beurt haar moeder hebben besmet. Die vrouw geeft les op het Sint-Jozefinstituut in Kontich, zodat ook die school zich genoodzaakt zag te sluiten.

LEES OOK. Hoe één skiënde moeder ervoor zorgde dat 5.000 mensen in quarantaine moesten (+)