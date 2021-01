INAUGURATIE. De dag van Joe Biden en Donald Trump, van uur tot uur

Om klokslag twaalf uur plaatselijke tijd (18 uur in België) eindigt de ambtstermijn van Donald Trump als president van de Verenigde Staten, en neemt Joe Biden het stokje over. De vertrekkende president heeft lak aan tradities, en zal niet aanwezig zijn bij de inauguratie van zijn opvolger: als alles goed gaat, staat hij al op het golfterrein als Biden de eed aflegt. Voor de nieuwe president begint een dag vol plichtplegingen dan pas goed, al wordt het – door het coronavirus – toch niet zoals het in het verleden was.