AS Roma voert zes wissels door en dat was er eentje te veel (maar veel maakt het niet uit)

AS Roma trok gisteren in het bekerduel tegen La Spezia aan het kortste eind. De Romeinen gingen na verlengingen onderuit (2-4). Een gelukje misschien want aangezien de Romeinen zes wissels doorvoerden, zouden ze de wedstrijd sowieso hebben verloren.

Roma werd genekt door rode kaarten in het begin van de eerste verlenging. Zowel verdediger Gianluca Mancini als doelman Pau López werden naar de kleedkamers gestuurd. Coach Fonseca stuurde met Daniel Fuzato een nieuwe keeper het veld op maar in een poging om zijn team te reorganiseren werd ook aanvaller Pedro vervangen door Roger Ibañez. En dat was de zesde wissel, eentje meer dan de toegestane vijf wissels.

Rood voor Pau Lopez. Foto: ISOPIX

De administratieve blunder blijft vermoedelijk zonder gevolg aangezien de Romeinen uitgeschakeld zijn. Maar het is niet de eerste blunder van de club. De club liet dit seizoen ook al Amadou Diawara op de lijst van -23-jarigen staan terwijl die al zijn 23ste verjaardag had gevierd. Het leidde ertoe dat de eerste competitiematch tegen Hellas Verona met 3-0 verloren ging nadat de fout aan het licht kwam.

AS Roma staat momenteel in de Serie A op een vierde plaats.