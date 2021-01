Twaalfjarige jongen zwaargewond bij verkeersongeval in Sint-Pieters-Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw - In het Vlaams-Brabantse Sint-Pieters-Leeuw is woensdagochtend een twaalfjarige jongen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat meldt de lokale politie van de zone Zennevallei (Halle/Beersel/Sint-Pieters-Leeuw).

De jongen werd omstreeks 07.30 uur aangereden door een personenwagen toen hij de Bergensesteenweg overstak tussen de Georges Wittouckstraat en de Jan Vanderstraetenstraat. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket Halle-Vilvoorde heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste oorzaak van het ongeval te achterhalen. Door het ongeval is de Bergensesteenweg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Volgens het parket Halle-Vilvoorde vond het ongeval plaats toen het nog donker was en op een plaats waar werken bezig zijn. In beide richtingen gaat de rijbaan van twee rijstroken naar één.

“De jongen stak met een vriendje de rijbaan over op een oversteekplaats tussen de werken, maar werd te laat gezien door het voertuig”, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. “De bestuurder van dat voertuig is een 30-jarige man uit Londerzeel die op weg was naar zijn werk. Er is geen sprake van alcoholgebruik en alle documenten van de bestuurder en het voertuig waren in orde. Op het eerste gezicht leek er ook geen sprake van overdreven snelheid of een gevaarlijk manoeuvre.”

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan en uit diens eerste vaststellingen bleek dat het voertuig niet aan hoge snelheid reed, aldus het parket. “Er is nog geremd net voor de oversteekplaats en gelet op de korte remafstand zou het voertuig 30 à 40 km/u gereden hebben. Het gaat ook om een verkeerssituatie met duidelijke visibiliteit. Ondanks de regen en donkerte, zouden voertuig en voetganger elkaar beide moeten zien aankomen hebben.”

Zowel de bestuurder als de getuigen van het ongeval moeten nog verhoord worden en het voertuig wordt nog verder onderzocht op eventuele defecten.

