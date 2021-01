Malaria meest voorkomende doodsoorzaak bij overzeese reizigers

Hoewel het sterftecijfer door ziekte bij reizigers beperkt is, overlijden overzeese reizigers het vaakst aan malaria. Dat blijkt uit een Europese studie waar ook het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen deel van uitmaakte. Andere infectieziekten die worden overgedragen door muggen zijn aan een opmars bezig.

Op het afgelopen coronajaar na, reizen mensen steeds vaker en steeds verder. Het aantal terugkerende reizigers met medische klachten in Europa neemt dan ook toe. EuroTravNet, een netwerk van 25 Europese reisklinieken met ook het ITG in Antwerpen, onderzocht data van 100.000 zieke terugkeerders tussen 1998 en 2018.

Acute en chronische diarree zijn de meest voorkomende redenen voor het zien van een arts na de terugreis. Het risico om te sterven aan een reis-gerelateerde infectieziekte is bij een snelle diagnose en behandeling over het algemeen beperkt - de studie telt 44 sterfgevallen op een totaal van 100.000 gevallen over een periode van twintig jaar.

Malaria blijft de meest voorkomende doodsoorzaak en is ook de meest voorkomende parasitaire ziekte bij reizigers. Malaria is perfect te voorkomen als men preventieve malariapillen neemt en bij een tijdige diagnose van de ziekte kan men volledig genezen.

Dankzij een grotere bewustwording omtrent hondsdolheid laten reizigers zich steeds vaker behandelen na een beet van een dier tijdens hun reis. Reizigers werden vooral gebeten door honden, apen, katten en vleermuizen, voornamelijk in Azië en Noord-Afrika.

Chikungunya en Zika aan opmars bezig

De zogenaamde arbovirussen, waarbij infecties zoals dengue, chikungunya en Zika worden overgedragen door muggen, maakten de afgelopen jaren een steile opmars bij terugkerende reizigers. Tussen 1998 en 2002 kwamen infecties door arbovirussen voor bij slechts 1,7 procent van de reizigers met klachten. Dat aantal steeg naar 6,2 procent tussen 2012 en 2018. Door de globale toename van muggen die deze ziekten verspreiden, komen dengue, chikungunya en het Zika virus vaker voor. Daarnaast is de mogelijkheid om te testen op deze infecties verbeterd.

“Het is de eerste keer dat er zo’n uitgebreide dataset over geïmporteerde ziektes bij Europese reizigers werd gepubliceerd”, zegt dokter Emmanuel Bottieau van het ITG. “Deze unieke studie is zeer waardevol omdat ze inzicht geeft in de veranderende epidemiologie van infectieziektes wereldwijd. Hierdoor kunnen we beter en aangepast reisadvies geven aan vertrekkende reizigers, artsen beter helpen bij de preventie, diagnose en behandeling van patiënten en volksgezondheidsinstanties beter informeren over de trends in de epidemiologie van geïmporteerde infectieziektes.”