Politici onder vuur na warrige communicatie over vaccinaties: “Telkens remmen en weer gas geven”

De vaccinaties in onze ziekenhuizen worden al gepauzeerd nog voor ze goed en wel zijn gestart. Reden: farmareus Pfizer kan minder vaccins leveren dan verwacht. Het zorgpersoneel blijft met een kater achter en wijst naar de overheid. Want het duurde wel bijzonder lang voor het Agentschap Zorg en Gezondheid met informatie kwam. “De communicatie is op zijn zachtst gezegd warrig”, zegt politicoloog Nicolas Bouteca (UGent). “Het is remmen en weer gas geven.”