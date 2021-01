Twee mannen en vrouw opgepakt na home invasion in Mol

Geel / Mol - Twee mannen en een jonge vrouw zijn dinsdag opgepakt na een home invasion bij een man in Mol, dat bevestigt het parket. Het slachtoffer had de twee mannen leren kennen en ze waren mee naar zijn appartement gegaan. Daar werd de bewoner volgens onze informatie beroofd van zijn gsm, laptop en andere spullen.

Het onderzoek kwam dinsdag in een stroomversnelling toen een vrouw, die ook bij de roof betrokken was, zelf naar de politie stapte. Het was haar rekening waarop het slachtoffer onder dwang geld moest overschrijven. De dame verklaarde aan de politie waar de andere daders gevonden konden worden.

Speurders van de federale gerechtelijke politie vatten post op die locatie, een hotel in het centrum van Geel. Toen de mannen daar effectief opdoken, kwamen de speciale eenheden tussen. De verdachten werden in de boeien geslagen.

Volgens onze informatie werden ze dinsdag nog verhoord en zullen ze woensdag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Of ook de betrokken vrouw voor de onderzoeksrechter zal moeten verschijnen, is nog niet uitgemaakt.