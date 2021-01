Anderlecht kan vrijdag al beroep doen op Abdoulay Diaby: "Hij is topfit en inzetbaar"

Abdoulay Diaby, de recentste aanwinst van Anderlecht, kan vrijdag al spelen tegen Waasland-Beveren. "Hij is topfit en inzetbaar", zegt Vincent Kompany over de huurling van Sporting Lissabon. Die andere nieuwkomer, Majeed Ashimeru, haalt de partij van vrijdag niet.

"Ik heb weinig geslapen", waren de eerste woorden van Vincent Kompany op zijn persconferentie in aanloop naar Waasland-Beveren. Een dikke tien uur eerder zat hij nog achter dezelfde tafel in het Lotto Park voor de nabeschouwing van Charleroi. "Ik heb nog niet de volledige wedstrijd kunnen terugzien. Ik was eraan begonnen, maar toen klopten ze op mijn deur om te zeggen dat ik alwéér naar een persconferentie moest", grapte de Anderlecht-coach.

Het trio Ashimeru, Sambi Lokonga en Trébel is op weg om weer bij de groep aan te sluiten, maar nog niet deze week. "Waasland-Beveren komt voor hen alle drie te vroeg", klonk het. Wél selecteerbaar vrijdag: Abdoulay Diaby. "Hij is topfit en inzetbaar. Het is alleen nog een beetje wennen aan de nieuwe club voor hem", aldus Kompany over zijn nieuwe Malinese aanvaller.

Uitgaande transfer?

Omdat er offensieve versterking is gekomen, kreeg Kompany veel vragen over Lukas Nmecha. Hij maakt steeds minder indruk, en het valt niet in te denken dat hij naar de bank verhuist. "Hij is aan het evolueren van een jongen naar een echte prof die vertrouwen heeft in zichzelf. Vijf jaar geleden heb ik al een zaadje in zijn hoofd gepland dat hij naar Anderlecht moest gaan om aan spelen toe te komen, en toen ik hier coach werd, heb ik nog eens herhaald dat hij de juiste keuze moest maken. Bij andere uitleenbeurten is hij altijd op de flank uitgespeeld, maar ik heb nooit een flankspeler in hem gezien." Is er nog een kans dat Nmecha ook volgend seizoen in Anderlecht speelt? "We zullen zien", antwoordde Kompany.

Nu Anderlecht goed draait, is het vooral hopen dat er niet weer iemand op het laatste moment vertrekt, à la Doku. Kan Kompany dat garanderen? "Nee, dat is niet aan mij. Ik doe de transfers niet. En bovendien: jullie kennen ondertussen onze financiële situatie." Niet meteen een geruststellend antwoord.