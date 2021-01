Duitsland verbiedt als eerste land massaslachting van mannelijke kuikens

De Duitse regering heeft ingestemd met een voorstel om de slachting van miljoenen mannelijke kuikens te beëindigen.

“We zijn het eerste land ter wereld dat zo een maatregel neemt”, aldus minister van Landbouw Julie Kloeckner, die het wetsvoorstel indiende. De mannelijke kuikens worden vaak na geboorte meteen geruimd omdat ze geen eieren leggen en niet geschikt zijn voor productie van kippenvlees.

Alleen al in Duitsland worden jaarlijks ongeveer 45 miljoen mannelijke kuikens gedood, omdat ze geen economisch nut hebben. Dierenactivisten wereldwijd klagen de situatie al jaren aan, want ook in andere landen worden haantjes meteen na geboorte geruimd. In Duitsland wordt het vanaf volgend jaar dus verboden.

Vanaf 2022 moeten professionele kippenhouders gebruikmaken van een technologie die het geslacht van het dier identificeert voordat het ei is uitgekomen. Op die manier kan voorkomen worden dat de mannelijke kuikentjes geboren worden. In een latere fase, ten vroegste in 2024, zal het proces nog worden uitgebreid, zodat embryo’s geen pijn voelen.

Duitsland is het eerste land ter wereld dat zo een maatregel neemt. “Het bannen van deze onethische praktijk is een belangrijke stap in de richting van betere dierenbescherming”, klinkt het bij landbouwminister Julia Kloeckner.