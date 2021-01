AA Gent blijft ook onder Hein Vanhaezebrouck kampen met oude demonen: “Ik heb deze opdracht niet onderschat”

Gent - Na de thuisnederlaag tegen Antwerp, kregen de Buffalo’s amper tijd om stil te staan bij de zoveelste ontgoocheling van het seizoen. Toch zag coach Vanhaezebrouck deze week een hongerige groep op training die donderdagavond in Genk echter vol aan de bak moet om nog eens een driepunter te scoren na een tegenvallende één op negen: “We hadden gehoopt om niet meer op deze positie te staan. Zo hebben we zeker al een evolutie gemaakt maar dat moet zich nu wel vertalen in punten.”

Het duel in de Luminus Arena belooft alvast een treffen te worden tussen teams die heel verschillend voor de dag komen qua efficiëntie in het vijandige strafschopgebied. Zo scoort Genk meer doelpunten dan wat je op basis van de doelkansen die ze bij elkaar voetballen zou verwachten, terwijl de Buffalo’s dan weer beduidend minder scoren dan wat je zou kunnen verwachten op basis van de rits kansen die zij creëren.

Een vaststelling die Hein Vanhaezebrouck natuurlijk niet onbekend is: “Ik denk dat het uitzonderlijk is dat een team dat op de dertiende plaats gerangschikt staat, toch de meeste expected goals heeft van een ganse competitie. Dat zie je nergens en verklaart natuurlijk ook veel. Expected goals betekent dat je die kansen normaal makkelijk om kunt zetten in doelpunten.”

“Zij hebben dan weer meer gescoord dan dat ze expected goals hebben, dat belooft niet veel goeds voor ons”, grijnst HVH. “Genk speelt iets aanvallender. Maar dat ligt ons ook. Tegen meer gesloten teams kunnen we ook kansen creëren. En tegen voetballende teams kunnen we ook domineren. Het zal anders zijn dan tegen Antwerp maar we hebben zondag enkel vergeten te scoren. Dat is vooral het probleem.”

Kentering blijft voorlopig uit

“Dit alles toont aan dat we niet slecht voetballen en kansen creëren maar we hebben problemen met afwerken. Dat is evenwel een vaststelling die niet nieuw is”, aldus Vanhaezebrouck die met 10 op 21 niet bepaald voor de grote kentering zorgde in de Ghelamco Arena. “Ik heb deze opdracht zeker niet onderschat. Ik ken deze groep, want ik zag die jongens heel veel aan het werk. En ik weet dan ook wat er aanwezig is. Al is bij de ene speler de progressiemarge groter dan bij de andere.”

Toch vindt HVH dat zijn team de voorbije periode al wel degelijk progressie heeft geboekt: “We hebben stappen gezet en pakken minder doelpunten. We geven niet meer elke match vijf à zes open kansen weg. Dat is zeker een pluspunt in vergelijking met de duels voor ik hier aan kwam. We streven naar perfectie en dat betekent ook meer clean sheets pakken.”

“Je ziet dit ook aan de uitslagen van onze duels: we slikken weinig goals maar scoren ook niet veel. We moeten echt progressie maken in het creëren en afwerken van doelpunten. Op training lukt dat soms al aardig maar ook hier speelt druk mee op wedstrijddagen. Het is dan vooral zaak om het gevoel van tijdens de week mee te nemen naar een match. Wat we vragen op training moeten ze ook brengen bij matchen.”

En dat zorgt duidelijk voor druk bij een aantal spelers maar die druk wordt door HVH dan weer gerelativeerd: “Druk? Er is geen publiek. Dus de druk is veel minder: er zijn geen fans die je op je kap geven als er iets misloopt. Andersom kunnen ze ons natuurlijk ook niet steunen. Maar als je naar het klassement kijkt, is er zeker wel druk voelbaar. Maar in Gent is er altijd druk. Als je vierde staat, wil je derde worden. Maar ook bij kleine clubs is er druk, vaak gaat het dan zelfs over lijfbehoud.”

“Als je niet tegen druk kan, hoor je niet thuis in het profvoetbal. Maar we zijn wel de ploeg die het meest paal en lat raken, in alle tegenslagtabellen staan we hoog, maar geluk dwing je af. Het heeft nu weinig zin om een doel voorop te stellen qua punten: je kunt je wel een idee vormen van wat je graag wil halen maar om dat nu naar de groep te verwoorden, dat zou alleen maar meer druk creëren. We bekijken het beter wedstrijd per wedstrijd. Toen ik hier aankwam zie ik al: bekijken hoe het evolueert. Vervolgens kwam die negen op negen maar in de drie matchen nadien speelden we zeker niet minder goed maar de punten volgden niet.”