Aandeel Mithra onderuit na berichten over huiszoeking bij topman

Het aandeel van farmabedrijf Mithra gaat woensdag op de beurs fors lager, na berichten over een huiszoeking bij topman François Fornieri (foto). Het aandeel ging tot 14 procent lager. Fornieri zelf ontkent de huiszoekingen.

Volgens de zakenkranten L’Echo en De Tijd vindt een huiszoeking plaats bij de topman van het Waalse farmabedrijf in het kader van vier juridische dossier, onder meer in een onderzoek naar de rol van de Luikse zakenman als voormalig voorzitter van het remuneratiecomité van de Luikse intercommunale Nethys.

In een persbericht ontkennen de advocaten van Fornieri de berichten over een huiszoeking. De oprichter van Mithra zou enkel zijn verhoord in het kader van de Nethys-zaak, klinkt het. Dat zou ook het geval zijn voor andere voormalige bestuurders bij de intercommunale. De verhoren kaderen in het normale verloop van het onderzoek, klinkt het nog. Fornieri werkt mee aan het onderzoek.

Beleggers reageren geschrokken en stuurden het aandeel woensdag tot 14 procent lager. Rond de middag noteert het aandeel nog dik 9 procent in de min.