Geen Franse excuses voor Algerijnse oorlog, symbolische acties zijn mogelijk

Frankrijk zal “geen berouw tonen en geen excuses aanbieden” voor de Algerijnse oorlog, mogelijk komen er wel symbolische acties. Dat heeft het Elysée bekendgemaakt, naar aanleiding van een rapport over de kolonisatie en de Algerijnse oorlog dat overhandigd wordt aan president Emmanuel Macron.

Benjamin Stora, een erkend specialist in de hedendaagse geschiedenis van Algerije, dient woensdag om 17 uur een rapport in bij Macron. De president had hem in juli gevraagd een “eerlijke en nauwkeurige inventaris op te maken van de vooruitgang die in Frankrijk geboekt is rond de herinnering aan de kolonisatie en de Algerijnse oorlog”.

Volgens het Elysée is het belangrijk om de geschiedenis onder ogen te zien op een “serene en vreedzame manier”. “Het is een proces van herkenning, maar er is geen sprake van berouw of van mogelijke excuses”, klinkt het. Er komen wel symbolische acties. Zo zal president Macron deelnemen aan drie herdenkingsdagen als onderdeel van de 60ste verjaardag van het einde van de Algerijnse oorlog.

De Algerijnse oorlog, ook wel bekend als de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, werd tussen 1954 en 1962 uitgevochten tussen Frankrijk en het Algerijnse Front de Libération Nationale (FLN). De oorlog eindigde in het voordeel van de FLN, waarna Algerije door Frankrijk werd erkend als onafhankelijk land. Bij de oorlog kwamen zowat 350.000 mensen om het leven.