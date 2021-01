Yannick Carrasco is bij Atletico Madrid terug de uitblinker van weleer: “China heeft me sterker gemaakt”

Yannick Carrasco is met succes bezig aan zijn tweede passage bij Atletico Madrid. In een gesprek met Marca vertelt onze landgenoot honderduit over zijn oude nieuwe werkgever, zijn passage in China en de Rode Duivels.

Ook al is hij nog maar 27 jaar oud, toch heeft de Brusselaar er al een bewogen carrière opzitten. Doorgebroken bij Monaco, internationale top geworden bij Atletico Madrid alvorens voor veel centen over te stappen naar het Chinese Dalian Yifang. Daar maakte Carrasco het zichzelf moeilijk, onder meer door een vuistslag uit te delen aan een ploegmaat. Het leverde hem een fikse boete op en zijn paspoort werd ingehouden. Voldoende reden voor Carrasco om het Chinese kerkhof achter zich te laten en opnieuw te kiezen voor Atletico Madrid.

Een verzuurde relatie met coach Diego Simeone en enkele ploegmaats lag aan de basis van zijn vertrek in de Spaanse hoofdstad. Zij pikten het niet dat de jonge Carrasco zich boven de groep verheven voelde en nukkig reageerde telkens hij vervangen werd of niet in de basis stond. “Diego hoeft zich geen zorgen te maken”, vertelt Carrasco. “Ik ben rijper geworden, ben meer zo gek als toen ik nog jong was. China heeft me sterker gemaakt: ik was er de belangrijkste speler van de ploeg, veel van de druk kwam op mijn schouders terecht. Die ervaring draag ik nu mee.”

Favoriete positie

Diego Simeone is nog altijd coach van de Spaanse traditieclub. “De coach is altijd belangrijk geweest voor de club”, aldus de Rode Duivel. “Hij houdt er bepaalde ideeën op na. Ik volg hem nu en wil alleen nog maar belangrijk zijn voor de ploeg. Hij slaagt erin zijn persoonlijkheid en karakter over te brengen op de groep en dat heeft ons al in vele wedstrijden geholpen.”

Carrasco en coach Diego Simeone. Foto: REUTERS

Carrasco erkent de rol van zijn coach in de ontwikkeling tot de buitenspeler die hij nu is. “Hij laat je gewoon niet los”, klinkt het. “Hij motiveert me, maakt me sterker. Maar ook tactisch heeft hij mij veel bijgebracht. Vroeg liep ik veel, nu ook maar niet meer louter als de offensieve speler die ik vroeger was. Is het mijn favoriete positie? Neen, maar ik wil ook niet de egoïst uithangen. Ik speel nu box to box, omdat ik het fysiek aankan. Maar uiteraard kom je in die positie minder voor het doel van de tegenstander. Maar het deert me weinig. De ploeg verder helpen is nu veel belangrijker. Ik ben er ook in geslaagd meer regelmaat in mijn spel te leggen. Dat is ook de reden waarom ik nu meer minuten maak dan tijdens mijn eerste passage.”

Intensiteit

Simeone eist veel. “Hij staat tussen de spelers, praat veel, staat niet dat je ook maar één seconde je armen laten zakken. Dat is belangrijk. Er zijn trainers die je ruimte geven en dat ben je snel gewoon. Die kans krijg je niet, Simeone is als een bijkomende speler voor de ploeg.”

Ploegmaat Marcos Llorente vergelijkt de trainingen met naar de oorlog gaan. “Zo is het ook”, bevestigt Carrasco. “Hij vraagt intensiteit, intensiteit, intensiteit. Even pauzeren kent hij niet. Als ik ook maar even met de armen gekruist op training sta, is hij er al.”

Sportief gaat het Atletico voor de wind. De club uit Madrid heeft vier punten voorsprong op stadsgenoot Real en moet nog twee wedstrijden inhalen. “We hebben een heel goede voorbereiding gehad op het seizoen”, verklaart Carrasco. “Bovendien zijn alle posities dubbel bezet met veel jonge spelers die de neus aan het venster steken en titularis zouden kunnen zijn. Naar het klassement kijken doen we nog niet. We bezien het wedstrijd per wedstrijd en zien wel waar we op het einde van de competitie uitkomen. Natuurlijk willen we die titel op ons palmares maar het is nog te vroeg om daar al mee bezig te zijn.”

Rode Duivels

Carrasco (r) bij de Duivels. Foto: BELGA

Naast La Primera Division is er nog de Champions League met Atlético en het Europees kampioenschap met de Rode Duivels. “Ook in de Champions League willen we ver geraken, dat spreekt voor zich”, zegt Carrasco. “Maar ook hier hetzelfde principe: match per match. Eerst Chelsea, dat wordt sowieso een taaie brok. Met de Rode Duivels kunnen we Europees kampioen worden, daarvoor is onze kern sterk genoeg. Maar er kan zoveel gebeuren: blessures, tegenslag… In een wedstrijd kan je vijf kansen krijgen en niet scoren terwijl de tegenstander wel scoort uit één kans. En zo verlies je. Maar dat we een sterke groep hebben, dat is duidelijk.”