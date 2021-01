Botsing Kennedytunnel: enorme hinder in ruime omgeving, “wellicht tot avondspits”

Het incident in de #Kennedytunnel richting Gent leidt tot lange files uit het noorden op #R1 #A12 en uit het oosten op #E313. Stilstaand verkeer! In de tunnel is voorlopig maar één rijstrook beschikbaar. Je kan omrijden via de #R2 en de tolvrije #Liefkenshoektunnel. pic.twitter.com/IpqCDHPYEc