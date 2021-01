Meer vermoedelijke slachtoffers van tienerpooiers in 2020

In 2020 kreeg Child Focus opnieuw meer meldingen van meisjes die vermoedelijk in handen vielen van een tienerpooier. Preventie blijft van het grootste belang, meldt de organisatie woensdagmiddag in een persbericht.

In 2020 werd voor een 40-tal meisjes die vermoedelijk het slachtoffer werden van tienerpooiers een dossier geopend. “Child Focus zal in de toekomst de strijd tegen tienerpooiers blijven aangaan”, klinkt het in het persbericht. Daarvoor onderneemt de organisatie verschillende acties.

In 2019 lanceerde Child Focus GPS (Girl Power Squad), een preventietool voor meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening. Het fenomeen van tienerpooiers houdt echter niet op bij de taalgrenzen: daarom lanceert Child Focus vandaag een Franstalige versie van de tool.

Verder voerde Child Focus in 2020 onderzoek in Brussel, na het onderzoek van vijf jaar geleden in Vlaanderen. De studie bewijst dat de tienerpooierproblematiek wel degelijk ook in Brussel bestaat.

Drie profielen van slachtoffers

Daarnaast toont de studie aan dat er drie opvallende profielen van slachtoffers in het oog springen. Niet enkel meisjes die verblijven in een jeugdhulpvoorziening vallen vaker in handen van een tienerpooier, ook slachtoffers uit internationale mensenhandel en kinderen uit welgestelde gezinnen die willen breken met een vooraf sterk uitgetekend pad, behoren tot die groep. “De drie groepen worden allemaal door hetzelfde gedreven: het verlangen naar een ander en beter leven”, aldus Child Focus.

Voor algemene vragen rond de problematiek of signalen van slachtofferschap kan iedereen terecht op het gratis nummer 116 000.