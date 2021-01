Automobilist komt om bij ongeval tussen Geldenaken en Graven

Een ongeval heeft dinsdagmorgen het leven geëist van een automobilist op de N 240 tussen Geldenaken (Jodoigne) en Graven (Grez-Doiceau). Dat berichtte het parket van Waals-Brabant woensdag, zonder verdere details over de precieze locatie.

De bestuurder, geboren in 1969, verloor de controle over zijn voertuig, dat op het dak terecht kwam. Toen de hulpdiensten aankwamen was de man al overleden. Zijn lichaam moest uit het wrak worden gehaald. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te bepalen.