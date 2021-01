Barcelona-trainer Koeman hoopt op strafvermindering voor Lionel Messi

Ronald Koeman, trainer van FC Barcelona, hoopt dat de schorsing van twee speeldagen voor speerpunt Lionel Messi “teruggebracht” kan worden. De Spaanse voetbalbond (RFEF) legde Messi de sanctie op voor zijn rode kaart van afgelopen zondag in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic Bilbao. Barcelona liet meteen weten in beroep te gaan.

Messi kreeg in de toegevoegde tijd van de verlengingen rood na een slagbeweging richting Asier Villalibre. Barcelona verloor de finale met 2-3. Het was voor Messi zijn eerste rode kaart ooit voor Barça. Daarom vindt Barcelona het voorstel van twee speeldagen ook te zwaar. Hij werd in zijn vorige 752 duels bij de Catalanen immers nooit uitgesloten.

“De club is niet met de straf akkoord gegaan, dus we zullen zien hoe het afloopt”, zei Koeman woensdag. “Ik hoop dat de schorsing teruggebracht kan worden. Zo niet, zullen we twee wedstrijden zonder ‘Leo’ moeten spelen. Hij trainde alvast met goesting, er was niks speciaals aan hem te merken. Iedereen baalde om het resultaat in de Supercup, maar we kijken vooruit. We zijn op de goede weg.”

De Argentijnse sterspeler van Barcelona zou, indien hij twee speeldagen schorsing krijgt, de bekerwedstrijd bij derdeklasser Cornella (donderdag) en het competitieduel bij Elche (zondag) missen.

Geblesseerde Dest mist bekerduel

Koeman mist donderdag in de bekerwedstrijd bij derdeklasser Cornella ook al Sergiño Dest. De van Ajax overgekomen verdediger heeft last van een lichte dijbeenblessure. “Tegen Cornella is hij er zeker niet bij, voor het weekend moeten we afwachten”, zei Koeman, die Dest zondag in de finale van de Spaanse Supercup bij de rust wisselde.

Een andere verdediger, Sergio Roberto, is dichtbij een rentree na een blessure. Roberto staat vanwege een spierblessure al sinds half november aan de kant. “We moeten afwachten hoe zijn herstel vordert, misschien dat hij er volgende week weer bij is”, aldus Koeman.