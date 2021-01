Horeca Vlaanderen wil cafés en restaurants weer open op 1 maart, maar dat is te vroeg. Wanneer kan het dan wel?

De komende weken erg strikte maatregelen hanteren, om vanaf 1 maart de horeca in kleine stapjes te laten heropenen. Dat moet volgens Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen mogelijk zijn. “In 40 dagen tijd kan er veel gebeuren, zeker met ambitieuze doelstellingen waarbij strenger wordt omgegaan met reizigers en de scholen even worden gesloten”, klinkt het. Maar is dat wel realistisch?