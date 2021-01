Donald Trump neemt afscheid met schouderklopjes voor zichzelf en boodschap voor de rest van de wereld: “We komen terug!”

Donald Trump heeft voor de laatste keer van zich laten horen als president van de Verenigde Staten. In een geïmproviseerde toespraak op de luchtmachtbasis waar hij met Air Force One vertrok naar zijn buitenverblijf in Florida, gaf hij zichzelf een schouderklopje voor het succes dat de VS de komende maanden onder Joe Biden te wachten staat. “Want wij hebben het fundament gelegd”, aldus Trump.

Trump en first lady Melania stapten rond 8.30 uur plaatselijk tijd het Witte Huis uit voor een korte vlucht met de presidentiële helikopter Marine One naar de luchtmachtbasis Andrews. De president had graag gezien dat daar een uitgebreide afscheidsceremonie met groot militair vertoon voor hem georganiseerd werd, maar het Pentagon weigerde. Buiten een kanonsaluut en het militaire orkest dat de Village People-hit YMCA speelde, kregen de enkele tientallen genodigden die opgedaagd waren – onder wie ook Trumps kinderen – maar een bescheiden show.

De afscheidnemende president gebruikte de gelegenheid wel om het land voor een laatste keer toe te spreken. In een speech die opvallend veel echo’s vertoonde van de opgenomen toespraak van Trump die het Witte Huis dinsdagavond al verspreidde, gaf de president zichzelf vooral veel schouderklopjes. “We hebben zoveel verwezenlijkt de afgelopen vier jaar. We hebben alles, zoals atleten het zeggen, op het veld gelaten”, aldus Trump. “We hadden veel obstakels, en we hebben die allemaal overwonnen.”

“Geen gewone regering”

“Wat we gedaan hebben, is fantastisch: we hebben het Amerikaanse leger opnieuw opgebouwd. We hebben de Space Force opgericht. Dat zou op zich al geweldig zijn voor een gewone regering, en we hadden geen gewone regering”, klonk het. Ook de economische successen die de VS volgens Trump te wachten staan, zullen volgens de afscheidnemende president door hem komen. “We hebben de grootste belastinghervorming in de Amerikaanse geschiedenis gerealiseerd. Ik hoop dat ze jullie belastingen niet verhogen, maar als dat wel het geval is: ik had het jullie gezegd”, zei Trump met een lachje.

“En nog belangrijker: we hebben de regelgeving vereenvoudigd. Als de pandemie ons niet had gedwarsboomd, zouden we zoveel succes gehad hebben. De aandelenmarkt staat weer op historische hoogte, we hebben de economie dus twee keer heropgebouwd. Denk aan ons als jullie die cijfers zien.”

“Medisch mirakel”

“We hebben ook een medisch mirakel gerealiseerd: het vaccin (tegen het coronavirus, nvdr.), dat we ontwikkeld hebben in negen maanden. Normaliter zou dat negen, of vijf, of tien jaar duren. De komende maanden zullen jullie die cijfers zien dalen. Het China-virus was een afgrijselijk ding dat op de wereld is gezet, let daar goed voor op! We weten allemaal waar het vandaan komt. We rouwen mee met de slachtoffers van dat virus.”

“Het was een eer en een privilege om jullie president geweest te zijn”, besloot Trump. Waarna de enkele tientallen toehoorders “USA! USA!” en “President Trump” scandeerden. “Ik wens de nieuwe administratie veel succes toe. Ze hebben het fundament om iets heel spectaculairs te doen.”

Opvallend: Trump refereerde geen enkele keer aan de verkiezingsfraude waar hij zijn tegenstanders de afgelopen maanden van betichtte. Al sloot hij wel af met een boodschap voor zijn aanhangers: “Onze beweging begint nu pas. We will be back in some form – We komen terug in één of andere vorm”, echoode Trump ‘The Terminator’, alvorens hij met zijn echtgenote op Air Force One stapte voor de vlucht naar zijn golfresort Mar-a-Lago in Florida.

