Politie zoekt man die vrouw met baby aanrandde in Wezembeek-Oppem

De lokale politie van de zone WoKra (Wezembeek-Oppem/Kraainem) en het parket Halle-Vilvoorde zijn op zoek naar een man die afgelopen zomer een vrouw aanrandde in Wezembeek-Oppem. Dat blijkt uit een opsporingsbericht dat op vraag van het parket verspreid werd.

De feite vonden plaats woensdag 10 juni 2020, rond 17.30 uur in de namiddag. Op dat moment werd een vrouw die op wandel was met haar baby, aangerand door een man. Die stond het slachtoffer op te wachten aan het kruispunt van de Bremlaan met de Hertogweg en viel haar aan. Het slachtoffer verweerde zich en kon zich uiteindelijk bevrijden. De dader vluchtte weg in de richting van de Diepestraat.

De man was ongeveer 1m80 lang, kaal, had een baard en sprak een vreemde taal. Op het moment van de feiten droeg hij grijze werkkledij, donkere werkschoenen en had hij een fluogele rugzak bij zich.

Wie meer informatie heeft over de feiten of de dader, kan de politie contacteren via het gratis telefoonnummer 0800/30300 of via het meldingsformulier op de website van de federale politie.