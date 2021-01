Arsenal beëindigt contract van Sokratis Papastathopoulos

Arsenal heeft in onderling overleg met Sokratis Papastathopoulos het contract van de 32-jarige Griekse verdediger beëindigd. Dat melden de Gunners woensdag.

De Griekse international (90 caps) ruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2018 voor Arsenal, waarvoor hij 69 wedstrijden speelde. Afgelopen seizoen hielp hij de club mee aan de FA Cup. In 2019 schopte hij het met Arsenal tot in de finale van de Europa League, waarin Chelsea met 4-1 te sterk was. Normaal gezien zou zijn contract eind dit seizoen aflopen.

“Papa is een belangrijk onderdeel geweest van onze groep, hij was steeds een modelprof”, verklaart Edu, technisch directeur bij Arsenal. “In goede verstandhouding hebben we zijn contract ontbonden. We wensen Papa en zijn gezin het beste in de toekomst.”

Eerder in zijn carrière droeg Sokratis ook de shirts van AEK Athene, Genua, AC Milan en Werder Bremen.