Ook zij waren voor hun dertigste al trainer op het hoogste niveau: van een ‘filmster’ met zonnebril tot de mentor van Guardiola

Nog geen dertig en al trainer op het allerhoogste niveau: Will Still (28) voegt zich met zijn aanstelling bij Beerschot bij een hoogst select clubje. De mentor van Pep Guardiola, de jongste coach ooit in een Europese finale, het nieuwe internationale supertalent of een Nederlandse legende die jonger was dan zijn spelersgroep behoren tot zijn voorgangers. Allemaal predikten ze op hun eigen manier revolutie, maar voor sommigen bleek hun beginperiode meteen ook hun hoogtepunt.