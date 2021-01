Kevin Mirallas verliest, valt uit én krijgt Ricardo Sa Pinto (ex-Standard) als nieuwe coach in Turkije

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Gaziantep heeft woensdag in de Turkse Süper Lig een 3-0 nederlaag geleden op het veld van Rizespor. Het team van Kevin Mirallas slaagt er zo niet in druk te zetten op koplopers Besiktas en Fenerbahçe. Opvallend: Gaziantep maakte net voor de aftrap van het duel bekend dat Ricardo Sa Pinto, ex-Standard, de nieuwe coach is.

Mirallas begon in de basis, maar moest zichtbaar geblesseerd de strijd op het halfuur staken. Rizespor sloeg vervolgens driemaal toe, via Skoda (42. en 55., pen.) en Samu (89., pen.). Gaziantep staat in de Turkse hoogste klasse op de derde plaats met 34 punten, op vier punten van leiders Besiktas en Fenerbahçe.

De Turkse club maakte woensdag voorts bekend in zee te gaan met Ricardo Sa Pinto. De 48-jarige Portugees ondertekent bij Gaziantep een contract voor 2,5 seizoenen. De oud-sterspeler van Sporting Lisabon, die in het seizoen 2006-07 zijn spelerscarrière bij Standard afsloot, coachte de Luikenaars in 2017-18. Hij schonk de Rouches toen de Beker van België.

Laatst was hij aan de slag bij het Braziliaanse Vasco da Gama, maar daar moest hij eind vorig jaar na ruim twee maanden al vertrekken.