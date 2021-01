Pablo Escobar heeft nog een vervelende erfenis nagelaten in Colombia, en het is geen drugsgeweld

De bekendste drugshandelaar van Colombia, Pablo Escobar, is intussen al meer dan 25 jaar dood en toch is zijn invloed nog steeds voelbaar in het land. En dat op de meest onverwachte manier.

De schatrijke drugsbaron Pablo Escobar beschikte in Colombia over een privédierentuin met nijlpaarden. Die werden zo succesvol gefokt dat ze vandaag zijn uitgegroeid tot een probleem in Colombia. De dieren zijn met zoveel dat ze een negatieve impact hebben op het milieu en de veiligheid. Dat blijkt uit een nieuwe studie door onderzoekers van Mexicaanse en Colombiaanse universiteiten.

Een archiefbeeld van Pablo Escobar (links) met zijn vrouw en zoontje. Foto: AP

Het was in de jaren 1980 dat Escobar besloot een mannelijke en drie vrouwelijke nijlpaarden te importeren vanuit Afrika voor zijn privézoo in Puerto Triunfo. Na zijn overlijden werden alle dieren overgenomen. Maar de nijlpaarden, die bleven achter. Volgens de studie was het te moeilijk om hen te vangen en te vervoeren. Resultaat: de beesten begonnen zich al snel te verspreiden in de regio. De overheid wilde daar iets aan doen, maar na publieke verontwaardiging werden de inspanningen om ze te ruimen stopgezet. Er werd een sterilisatiecampagne op poten gezet, maar die was niet erg succesvol.

Aanvallen

Intussen zijn er volgens de onderzoekers al meer dan 80 nijlpaarden in het gebied. In 2012 waren dat er slechts 35. En ze zijn bang dat de nijlpaarden zich door heel het land zullen verspreiden als er geen actie wordt ondernomen. En dat zou serieuze gevolgen hebben voor het milieu. Niet alleen omdat de Afrikaanse dieren helemaal niet thuishoren op het Zuid-Amerikaanse continent. De uitwerpselen van nijlpaarden kunnen ook een negatief effect hebben op het zuurstofniveau van rivieren en andere waterbronnen. Er zouden ook al incidenten gemeld zijn van nijlpaarden die mensen aanvallen en achtervolgen.

De auteurs van de studie raden daarom aan de dieren te ruimen. Maar dat idee botst – alweer – op heel wat kritiek in Colombia.