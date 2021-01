Kamala Harris koos niet zomaar paars: ode aan de eerste zwarte vrouw in het Congres én symbool van eenheid

Op de inauguratieceremonie van president Joe Biden vielen de outfits van first lady Jill Biden en vicepresident Kamala Harris op. Die laatste koos voor stijlvol paars. Niet toevallig, zo blijkt.

Kersvers vicepresident Kamala Harris koos voor ontwerpen van Christopher John Rogers en Sergio Hudson, twee vrij jonge Afro-Amerikaanse ontwerpers. Michelle Obama werd eerder ook al gespot in ontwerpen van Hudson. Dat paars is niet toevallig, en symbolisch op twee manieren. Paars staat in de VS traditioneel symbool voor politieke eenheid. Als je blauw (Democraten) en rood (Republikeinen) mengt, krijg je paars. Passend voor de slagzin van het nieuwe kabinet: “America United”. Daarnaast zou de kleur volgens CNN een ode zijn aan Shirley Chisholm. Zij was de eerste zwarte vrouw die verkozen werd in het Congres en de eerste zwarte vrouw ooit die zich kandidaat stelde voor het presidentschap. Paars was een van haar campagnekleuren.

Harris droeg bij haar outfit een parelketting – een ode aan haar studentenclub, Alpha Kappa Alpha sisterhood en intussen een vast onderdeel van haar look.

Jill Biden koos voor een turquoise kleed en bijpassende jas bezet met Swarovski-kristallen. De jas en het kleed zijn van de hand van Alexandra O’Neill. Het leek alsof mevrouw Biden een halsketting droeg, maar het bleken versieringen verwerkt in de kraag. Dat is passend bij haar stijl. Jill Biden profileert zich graag als een gewone all American woman. Flashy outfits zijn niet aan haar besteed. Ten tijde van het vicepresidentschap van haar echtgenoot, onder Barack Obama, bleef ze gewoon lesgeven.