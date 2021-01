President Joe Biden hamert in eerste speech op eenheid: “Niet elk meningsverschil is aanleiding tot oorlog”

Joe Biden heeft in zijn eerste toespraak als Amerikaans president gehamerd op eenheid. “Dat is de enige weg vooruit”, zei de Democraat. “Niet elk meningsverschil is een aanleiding tot oorlog.”

Joe Biden gaf na zijn eedaflegging de speech waar hij tot het laatste moment nog aanpassingen aan had aangebracht. In eerste instantie bedankte hij alle gasten, maar daarna richtte hij zich tot alle Amerikanen. "Dit is de dag van Amerika, dit is de dag van democratie, een dag van geschiedenis en hoop. Amerika is verrezen, we vieren de triomf van de democratie. De wil van de mensen is gehoord. We hebben geleerd dat de democratie fragiel en waardevol is. Maar de democratie heeft gewerkt. Dus nu, op deze grond waar recent nog geweld is gepleegd, komen we samen als land en kijken we vooruit zoals alleen wij Amerikanen dat kunnen: vol ambitie."

"Ik heb de eed afgelegd die George Washington als eerste afgelegd heeft. Die eed slaat op elk van ons die een grootse natie wilt. Wij zijn goede mensen en met vrede komen we ver, maar we moeten nog verder komen. Er ligt veel werk op de plank, maar ook veel mogelijkheden. We hebben veel te herstellen, maar ook veel te winnen."

Coronavirus

Het coronavirus eist meer levens dan de Tweede Wereldoorlog, zei Biden. "De roep om raciale gelijkheid beweegt ons. We dulden geen discriminatie meer. De roep om overleven klinkt luider dan ooit. We moeten blanke suprematie verslaan. Maar de toekomst van de VS vereist meer dan woorden, maar vraagt eenheid."

"Mijn hele ziel ligt in deze eed en ligt in Amerika verenigen. Ik vraag elke Amerikaan om daar met mij in mee te gaan. Woede, haat, extremisme, wetteloosheid, geweld, ziekte: met eenheid kunnen we dat allemaal aan. We kunnen dat dodelijke virus verslaan, we kunnen raciale gelijkheid brengen en Amerika weer de leidende kracht van wat goed is maken. De krachten die ons verdelen zijn sterk en echt, maar ze zijn niet nieuw. Onze geschiedenis is een constante strijd geweest tussen het Amerikaanse ideaal dat we allemaal gelijk zijn, en de harde lelijke realiteit dat racisme, nativisme, angst en demonisering ons lang hebben verscheurd. Maar op elk moment met grote problemen zijn we samengekomen en zijn we samen vooruit gegaan. Rede en vereniging tonen de weg. We moeten elkaar met waardigheid behandelen. Stop met roepen en laat de temperatuur zakken. Zonder eenheid is er geen vrede, alleen bitterheid en chaos. Dit is ons historisch moment. Eenheid is de weg vooruit. We moeten dit moment omarmen als de Verenigde Staten. Als we dat doen, zullen we niet falen. Laten we dus opnieuw beginnen, wij allemaal. Luister naar elkaar, zie elkaar, toon respect. Elk meningsverschil is geen aanleiding tot oorlog. We moeten gefabriceerde leugens aanpakken. We moeten anders zijn, Amerikanen, Amerika moet beter zijn."

President van alle Amerikanen

Het zal niemand lukken om de VS en de Amerikaanse democratie omver te werpen, zei een verzoenende Biden. "Het zal nooit gebeuren. En aan zij die het niet met me eens zijn: dat mag, zo werkt het. Maar ik wil de president zijn van alle Amerikanen. Ik zal even hard vechten voor zij die me gesteund hebben als zij die dat niet doen."

"De voorbije weken hebben ons een les geleerd: er zijn leugens en er is de waarheid. Maar wij als leiders moeten de waarheid en ons land verdedigen en de leugens verslaan. Ik begrijp dat veel mensen angst hebben voor de toekomst en vrezen voor hun gezondheidszorg, hun hypotheek en hun families. Dat begrijp ik echt. Het antwoord daarop is vertrouwen hebben in andere mensen. We kunnen dat als we onze harten openen voor elkaar en we verdraagzaamheid tonen. Probeer eens in elkaars schoenen te staan. Want zo gaat het met het leven: op sommige dagen heb je een helpende hand nodig, op andere dagen geef je die. Als we dat doen, zal ons land welvarender, beter en klaar voor de toekomst zijn. We gaan elkaar nodig hebben en al onze kracht nodig hebben. We komen in de dodelijkste fase van het virus. We moeten de pandemie aanpakken als één natie. Ik beloof dit: we komen hier samen door. Samen!"

Sterker uitgekomen

"Al mijn collega's begrijpen dat de wereld toekijkt. Dit is mijn boodschap voor hen: Amerika is getest en we zijn er sterker uitgekomen. We zullen alle banden herstellen. We zullen leiden en een voorbeeld stellen. We zullen een trouwe en sterke partner zijn."Biden vraagt een moment van stilte voor de 400.000 Amerikanen die de coronapandemie niet overleefd hebben. "Laat ons bidden voor hen allen, en voor ons land."

"Er is een aanval op onze democratie aan de gang. Er zijn veel uitdagingen voor ons land, maar we kunnen ze allemaal aan. We zullen op de proef getest worden en het is tijd om te tonen hoe goed we zijn. We zullen tonen dat we problemen de baas kunnen. We zullen een betere wereld doorgeven aan onze kinderen, daar ben ik van overtuigd. En als we dat doen, schrijven we een mooi nieuw hoofdstuk bij aan de Amerikaanse geschiedenis."

"Ik zal de Grondwet verdedigen, onze democratie en ons land. Ik zal alles ter dienste van jullie doen. Samen schrijven we een Amerikaans verhaal van hoop, eenheid en licht, niet van angst en duisternis. Laat dit het verhaal zijn dat ons leidt en inspireert en de volgende generaties toont dat we het goed gedaan hebben. Laat ons aan deze taak beginnen voor het land waar we van houden."