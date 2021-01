Francky Dury hamert bij Zulte Waregem op realisme, ondanks knappe 12 op 12: “Niet willen lopen als we nog niet kunnen wandelen”

Met een knappe 12 op 12 en vol vertrouwen ontvangt Zulte Waregem morgen OH Leuven. Dankzij de sterke reeks maakt Essevee plots opnieuw aanspraak op een plek in de top acht. Mits een zege springt het zelfs over de Leuvenaars die top acht al binnen. Maar Francky Dury is op zijn hoede voor de mannen van Marc Brys. “Spelers als Sowah en Mercier kunnen het verschil maken”, aldus de trainer van de fusieclub.

Francky Dury zegt het al weken: “We staan voor een belangrijke wedstrijd.” Het is een zin die op elke persbabbel terugkeerde. Het enige verschil is dat nu de belangen helemaal anders zijn voor Zulte Waregem. Waar het voordien telkens een belangrijk match was in de strijd tegen de degradatie, wordt het er nu eentje die belangrijk kan worden in de strijd om de top acht. Morgen winnen en de degradatiezorgen mogen helemaal ingewisseld voor nieuwe ambities: een plekje in de play-offs.

“Maar”, nuanceert Dury meteen, “Laat ons eerst het verloop van deze week afwachten. Oké, we zijn goed bezig en maken veel progressie, maar we moeten vooral ook rustig blijven. We mogen niet beginnen lopen vooraleer we kunnen stappen. Pas na zondag, na de match tegen Beerschot, zullen we zien of we klaar zijn om de volgende stap te zetten.”

Sowah en Mercier

Maar eerst dus de wedstrijd tegen OHL. De Leuvenaars hebben het de laatste weken iets moeilijker, maar Dury blijft op zijn hoede voor de promovendus. “De match tegen OH Leuven wordt zeker geen gemakkelijke partij”, voorspelt hij. “Het heeft een uitstekende ploeg die goed in elkaar zit. Jongens als Sowah en Mercier kunnen het verschil maken. We zullen attent moeten zijn.”

In de heenmatch verloor Zulte Waregem met 2-1 aan Den Dreef. “OHL vond toen vooral in de eerste helft te gemakkelijk de ruimte in onze rug en buitte dat perfect uit. Een gelijkaardig scenario moeten we dan ook vermijden. We moeten proberen om zelf als eerste te scoren, want als je tegen dat team op achterstand komt, wordt het moeilijk. Ik hoop echt op een goed resultaat morgen. Dan ga ik een gelukkig man zijn.”