Belgische kappers hebben vragen bij perfect gekapte voetballers: “Leven ze in een bubbel met een kapster?”

In Duitsland en Nederland is er al een debat over opgelaaid en ook in België is het de kappersfederatie Coiffure.org niet ontgaan: heel wat voetballers beoefenen dezer dagen hun beroep met professionele kapsels, ook al zijn de kapsalons al maanden gesloten.

“Het is ons zeker opgevallen”, zegt Charles-Antoine Huybrechts, de voorzitter van de Belgische kappersfederatie. “Het kan natuurlijk dat een voetballer in een bubbel leeft met een kapster, maar we vermoeden dat er heel wat voetballers een kapper laten komen.”

Bepaalde publieke personen krijgen een uitzondering en worden toch verzorgd voor ze op tv komen. “Bij tv-presentatoren kun je nog verantwoorden dat ze geknipt worden”, zegt Huybrechts. “Maar bij voetballers heb ik daar vragen bij. Als je ziet dat het haar van premier Alexander De Croo elke week langer en langer wordt, dan denk ik niet dat voetballers zich kunnen beroepen op een het statuut van openbaar persoon.”

Foto: Isosport

Toch is er niet noodzakelijk sprake van illegale praktijken. Scheidsrechter Bram Van Driessche kreeg heel wat commentaar op sociale media over zich heen toen hij begin december Genk-Antwerp leidde met een geschoren haardos. Deze week bleek hij met een al even kort kapsel op het veld te staan in Anderlecht. “In mijn geval is het mijn vrouw die met de tondeuse de zijkant van mijn hoofd kort houdt”, zegt Van Driessche. “Als scheidsrechter hecht ik belang aan mijn uiterlijk. Ik heb een publieke functie en wil graag verzorgd overkomen.”

De Pro League is niet van plan clubs en spelers aan te spreken op hun kapsels. De organisatie van profclubs rekent erop dat iedereen de regels kent. En ook de kappersfederatie gaat geen opmerkingen maken bij zijn leden. “Er zijn 22.000 kappers in België, het is onmogelijk die allemaal aan te spreken”, zegt Charles-Antoine Huybrechts. “Bovendien merken we dat er heel wat concurrentie is uit Frankrijk en Luxemburg, waar de kapsalons wel nog open zijn. Dat is een verschil met Duitsland en Nederland, waar mensen minder makkelijk in de buurlanden terecht kunnen.”