Vier jaar na het “Amerikaans bloedbad” van Trump: Biden hoopt op verzoening in inauguratiespeech

Een boodschap van een nieuwe start, van eenheid, van verandering. En een pleidooi voor verzoening.

Daar kwam de ‘America United’ speech van de 46ste president van de VS op neer. Joe Bidens woorden waren op meerdere vlakken een afwijzing van het “Amerikaans bloedbad” waar Trump het vier jaar eerder op dezelfde plek over had gehad. Toen was er geen echt bloedbad, nu wel.