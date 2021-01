Vrouw (42) steekt haar 73-jarige buurvrouw neer in Tienen: “Maggy is een superlieve oude dame”

Tienen - Rond 15 uur woensdagnamiddag deed zich een steekpartij voor in een woning aan de Leuvenselaan. De 73-jarige Maggy, kreeg verschillende messteken toegediend door I.S., haar 42-jarige buurvrouw. De bejaarde dame kon nog zelf de hulpdiensten verwittigen. Ze werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rond 15 uur kregen de hulpdiensten van Tienen een oproep binnen van de 73-jarige Maggy, die op de Leuvenselaan woont. “De vrouw meldde dat ze ‘gestoken’ werd”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de bejaarde vrouw in levensgevaar. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.”

Het parket en de wetsdokter kwamen ter plaatse. Rond 16 uur kon de politie ook een verdachte oppakken. Dat bevestigt het parket. Het gaat om de 42-jarige I.S, de buurvrouw van Maggy. Zij wordt door de onderzoeksrechter verdacht van poging tot moord.

Goede band

De naaste buren van Maggy zijn geschokt door het gebeuren. “Plots arriveerde hier een hoop politie. We dachten misschien dat Maggy gevallen was. Dat kan gebeuren als je wat ouder bent. Maar dan hoorden we dat het om een steekpartij ging. Maggy is een superlieve oude dame. We snappen niet dat iemand haar kwaad zou willen doen. Haar man is vorig jaar overleden”, vertelt het koppel.

Zij hebben niets verdachts gezien of gehoord bij Maggy de laatste weken of maanden. “We weten wel dat ze contact had met de opgepakte verdachte, maar in welke mate en waarom, geen idee.”

“We hebben een goede band met Maggy”, gaan de buren verder. “Als ze ons nodig heeft, bijvoorbeeld om iets op te hangen in huis of haar te vervoeren, want ze heeft geen eigen vervoer, doen we dat graag. Dat weet ze. Bij speciale dagen nodigt ze ons graag uit voor een koffie, maar met corona lukt dat natuurlijk niet meer.”

De 42-jarige verdachte, I.S. kon in de achterliggende straat, de Galgenstraat, gevat worden door de politie. Zij zal zich voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen voor een poging tot moord.