Willem-Alexander verleent gratie aan zesvoudige moordenaar

Omdat hij ruzie had gekregen met een van de caféklanten van ’t Koetsiertje in het Nederlandse Delft haalde de 64-jarige Cevdet Yilmaz een automatisch pistool boven en schoot op alles wat bewoog. Zes aanwezigen, onder wie een 12-jarige meisje en haar mama, werden met kogels doorzeefd. Nu krijgt hij, na bijna 38 jaar celstraf, gratie van Willem-Alexander. En daar zijn niet alle Nederlanders gelukkig mee.

Yilmaz, een genaturaliseerde Turk, woonde al jaren in Nederland toen hij op 5 april 1983 een bloedbad veroorzaakte in het Delftse volkscafé. Zonder mededogen opende hij het vuur met zijn halfautomatisch pistool. De oorzaak was een banale caféruzie. Eerst schoot hij de man dood van wie hij dacht dat hij hem zou aanvallen, zo verklaarde hij na de feiten. Bij het verlaten van het café schoot hij zijn lader leeg in het café. Glazen vlogen aan stukken maar ook nog eens 5 klanten vonden de dood terwijl anderen gewond raakten. Onder de slachtoffers de 12-jarige Carmen en haar mama Tonnie. Geen wonder dat Gerard Sneekes, de papa van Carmen, zich altijd fors tegen gratieverlening heeft verzet.

Want Yilmaz probeerde al jaren vrij te komen. Hoewel hij tot levenslang werd veroordeeld, werd hij later naar een terbeschikkingstellingsinstelling (tbs) verplaatst omdat hij ‘niet geschikt was voor detentie’. De kliniek wilde hem opnemen, maar verbond daar de voorwaarde aan dat hij een normale tbs-behandeling zou krijgen, met de daarbij behorende mogelijkheid tot verlof.

Maar minister Sander Dekker van Rechtsbescherming, gesteund door het merendeel van ‘het volk’ dat het prima vindt dat iemand die zes mensen vermoordde de rest van zijn leven achter de tralies bleef, weigerde een gratiedossier op te stellen. Hij wees daarbij steeds op de nabestaanden die jarenlang gebukt gingen onder zware trauma’s, en op de schok die het verlenen van gratie teweeg zou brengen in de samenleving.

Maar nu krijgt de zesvoudige moordenaar dus toch zijn gelijk. De families van de slachtoffers zijn ingelicht dat koning Willem-Alexander zijn handtekening onder het gratieverzoek heeft geplaatst. Yilmaz, ‘Ted de Turk’ voor de vrienden, heeft plannen om naar zijn geboorteland Turkije te emigreren.