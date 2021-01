Proefproject rond extra wissels bij hoofdblessures in Premier League goedgekeurd

De Premier League heeft het licht op groen gezet voor een proefperiode met twee extra wissels in het geval van een hersenschudding. Dat liet de Engelse professionele voetballiga woensdag weten. Bedoeling is om spelers te beschermen tegen blijvende schade.

Het International Football Association Board (IFAB), dat de spelregels vastlegt, had in december al zijn goedkeuring gegeven voor de proefperiode. Onder de nieuwe regel mogen clubs twee extra wissels doen in het geval van een hoofdwonde, dus ook als alle normale wissels al opgebruikt zijn. Indien een ploeg een speler wisselt die een hersenschudding heeft opgelopen, dan zal de tegenpartij het recht hebben ook een extra nieuwe kracht in te brengen, ongeacht het aantal wissels dat al is doorgevoerd. In theorie is het dan mogelijk dat elke ploeg zeven vervangingen doorvoert.

Een startdatum voor de proefperiode is er nog niet. De Premier League liet weten dat het met een datum zal komen als alle details, inclusief de omgang met “persoonlijke medische informatie”, zijn afgesproken met IFAB en de Wereldvoetbalbond FIFA.