De Croo wil verbod op niet-essentiële reizen doorduwen in Europa

Premier Alexander De Croo zal op de Europese top van morgen/donderdag pleiten voor een tijdelijk en gericht verbod op niet-essentiële reizen. “We zitten nu in een iets betere situatie, maar de minste vonk kan ervoor zorgen dat de cijfers weer sterk stijgen. Dat moeten we vermijden.” Ook minister-president Jambon zei eerder vandaag dat hij voor het idee is.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders buigen zich morgen/donderdag opnieuw over de gezamenlijke Europese aanpak van de coronapandemie. Naast de vaccinatiecampagne en teststrategie ligt ook het reisverkeer op tafel. Reizen lijkt de verspreiding van buitenlandse, vaak erg besmettelijke, coronavarianten in de hand te werken. Tegelijkertijd bracht de sluiting van de Europese grenzen tijdens de eerste coronagolf serieuze bevoorradingsproblemen met zich mee.

Belgisch premier Alexander De Croo zal pleiten voor een “Europese oplossing”, meer concreet voor een tijdelijke en gerichte stop op niet-essentiële reizen. Dat zei hij woensdagavond in Het Journaal op Eén. “Wij pleiten er voor alle duidelijkheid niet voor om de grenzen te sluiten: handel moet kunnen plaatsvinden, grensarbeiders moeten hun werk kunnen doen, de Schengenzone moet kunnen blijven functioneren. We willen niet in een situatie komen waar Groot-Brittannië nu in zit door de brexit. Maar reizen die niet essentieel zijn, met bijvoorbeeld enkel toerisme als doel, die moeten we nu wel een halt toeroepen”, was de premier duidelijk.

Eerder sprak ook minister-president Jambon zich positief uit voor zo een verbod.

Als het verbod er komt, zou dat betekenen dat plezierreizen niet langer ‘sterk afgeraden’ worden maar verboden zijn. Reizen om professionele redenen zouden wel nog kunnen. Mits het strikt naleven van de veiligheidsmaatregelen.

Vrijdag is er opnieuw een kernkabinet, voor het Overlegcomité later op de dag. Dat buigt zich niet alleen over de niet-essentiële reizen, maar ook over de perspectieven die geboden moeten worden aan de sectoren getroffen door de sluiting. Onder meer de horeca en de kappers staan te dringen op opnieuw te mogen werken.

Ook in Nederland

Ook Nederland wil reizen aan banden legen. Vanaf 23 januari komt er een vliegverbod voor Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika. Dat zegt de Nederlandse coronaminister Hugo de Jonge. Op die manier hopen onze noorderburen een halt toe te roepen aan de infiltratie van de verschillende varianten die in het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika circuleren.