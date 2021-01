Celstraffen en zware boetes gevorderd voor feestvierders en lockdownparty’s met oudjaar

Antwerpen - De Antwerpse politierechter heeft zich woensdag over vijf lockdownparty’s gebogen die op oudejaarsavond georganiseerd werden in Antwerpen. Op sommige feestjes waren twintig tot vijfentwintig personen aanwezig, onder wie ook veel minderjarigen. De feestvierders werden via de snelrechtprocedure voor de rechter gebracht. Het openbaar ministerie vorderde voor de dertig beklaagden celstraffen tot twee maanden en boetes tot 1.600 euro.

De politie betrapte in een woning aan de Potgieterstraat vijf gezinnen die samen oudejaar aan het vieren waren. Er werden twaalf volwassenen en dertien kinderen aangetroffen. De procureur vorderde voor de organisator van het feest één maand cel en 1.200 euro boete en voor de elf gasten 1.000 euro boete. “Mijn cliënten zijn Roma en familie is erg belangrijk voor hen. Maar het signaal is aangekomen en ze zullen zich voortaan aan de regels houden”, stelde hun advocaat.

In een woning aan de Klamperstraat liepen twintig feestvierders tegen de lamp: drie meerderjarigen en zeventien minderjarigen. De politie trof vijf flessen met lachgas en ook veel alcohol aan. De bewoner beweerde van niets te weten. “Ik was alleen thuis met mijn drie zusjes, want mijn moeder moest werken. Rond 5 uur ‘s morgens werd ik wakker gemaakt en stond er ineens politie voor mijn neus. Ik wist niet waar al dat volk vandaan kwam.”

Op de vraag van de rechter of al die aanwezigen dan vreemden waren, moest hij ontkennend antwoorden. “Nee, het waren mijn vrienden. Maar nogmaals: ik lag gewoon te slapen.” Zijn twee kompanen vertelden dat ze hun bus gemist hadden en aan het wachten waren tot de avondklok verstreken was, zonder deel te nemen aan het feest. De procureur vorderde voor de bewoner/organisator twee maanden cel en 1.600 euro boete en voor zijn vrienden een maand cel en 1.200 euro boete.

De politie betrapte in de oudejaarsnacht ook zes Nederlanders in een Airbnb aan de Lange Koepoortstraat. Ze stuurden alle zes hun kat naar de rechtbank, maar hadden wel iemand een brief naar de procureur laten sturen. Daarin stond dat ze de coronamaatregelen in strijd met de mensenrechten vinden. Ze waren speciaal naar België gekomen om Nieuwjaar te vieren, maar moesten vaststellen dat ons land op het vlak van coronamaatregelen een even grote “bananenrepubliek” als Nederland bleek te zijn. De procureur vorderde voor hen één maand cel en 1.200 euro boete.

De vonnissen worden op 24 februari uitgesproken.