Waar is Barron Trump? 14-jarige zoon van ex-president niet te zien bij afscheid van vader

Opmerkelijke afwezige tijdens het afscheid van Donald Trump als Amerikaans president: zijn 14-jarige zoon Barron was nergens te bekennen. Op Twitter maakten mensen zich zorgen, want het is al geruime tijd geleden dat de intussen 1,81 meter grote knaap nog in het openbaar gezien werd.

De laatste voormiddag van Donald Trump als president van de VS was er één met alleen Melania aan zijn zijde. Toen de twee over het grasveld naast het Witte Huis richting de helikopter liepen die hen naar Mar-a-Lago zou brengen, viel op dat van hun 14-jarige zoon Barron geen spoor was.

Foto: AFP

Ook op luchtmachtbasis Joint Base Andrews, waar Trump een laatste speech gaf als president, was de tiener nergens te bekennen. Alle andere kinderen van de president stonden daar naast hem naar zijn speech te luisteren - zonder mondmaskers trouwens -, maar ook daar was de tiener niet te zien.

Op Twitter stellen veel mensen zich vragen over de zoon van Donald Trump. Hij is de voorbije maanden amper nog in het openbaar verschenen, terwijl hij de voorbije jaren toch geregeld aan de zijde van zijn ouders te zien was. Het gerucht dat hij al langere tijd niet meer in het Witte Huis maar bij zijn grootouders woont, steekt daarmee nog meer de kop op. Voorlopig is er geen duidelijkheid over.

Opmerkelijk is wel dat persbureau Reuters meent dat Barron wel degelijk op Air Force One zat toen het vliegtuig naar Mar-a-Lago vloog. Mogelijk zat de jongeman al aan boord en wilde hij de aandacht vermijden, maar ook daar is geen duidelijkheid over. Wel zeker is dat hij met zijn ouders in Florida gaat wonen en daar ook naar school zal gaan.