Trump bij aankomst in Mar-a-Lago verwelkomd door honderden aanhangers

Terwijl Joe Biden de eed aflegde als Amerikaans president en in zijn eerste speech opriep tot eenheid, vertoefde zijn voorganger Donald Trump al in zijn residentie in het zonnige Mar-a-Lago.

Trump gaf woensdagochtend om 8 uur (lokale tijd) zijn laatste speech als Amerikaans president. Daarna vertrok hij met het presidentiële vliegtuig Air Force One naar zijn residentie in Mar-a-Lago. Dat hij zo vroeg vertrok, heeft alles te maken met fierheid. Want het vliegtuig moest weer in Maryland zijn voor Joe Biden president werd, anders zou Trump hem toestemming moeten vragen om het te gebruiken.

Op de luchthaven in Florida zwaaiden Trump, zijn vrouw Melania en de rest van de familie wel naar de aanwezige pers, maar ze kozen er allemaal voor om te zwijgen. Opvallend was wel dat er honderden aanhangers van de president op de wegen langs de luchthaven stonden om naar hem te zwaaien en te juichen voor hem. Ze hadden spandoeken bij zich, waarop ‘Welcome home’ en ‘Trump 2024’ stond.

De familie van Trump trok naar de residentie van The Donald in Mar-a-Lago, waar de ex--president wil gaan wonen nu hij het Witte Huis moeten verlaten heeft. Zijn zoon Barron zal er ook naar school gaan.