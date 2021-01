‘Hoge leeftijd’ is reden genoeg voor vaccinatie aan huis

Er komt een oplossing voor wie zich niet eenvoudig naar het dichtstbijzijnde vaccinatiecentrum kan verplaatsen. Uw huisarts kan u toevoegen aan de lijst met mensen die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. De Vlaamse overheid bestelde speciale koelboxen om de vaccins veilig tot aan uw voordeur te krijgen.

Er is al een eerste lijst gemaakt met criteria om af te lijnen wie zich thuis mag laten vaccineren. Alleen al “hoge leeftijd” volstaat. Ook wie een beroep doet op thuisverpleging en wie bedlegerig of rolstoelgebonden is, komt in aanmerking. Dementerende en psychiatrische patiënten staan ook op de lijst.

De regeling gaat zelfs nog verder dan dat. Zodra uw huisarts van mening is dat u het vaccin beter bij u thuis of in de praktijk krijgt, mag dat. Bij de oudere bevolking is daar zelfs geen medische reden voor nodig – de vertrouwensband met de huisarts is al een doorslaggevende factor.

In de komende weken komen er specifiekere richtlijnen die huisartsen moeten helpen om de lijsten op te stellen. De Vlaamse overheid bestelde al speciale koelboxen voor thuisverpleegkundigen en huisartsen, zodat die het vaccin in goede omstandigheden kunnen toedienen bij u thuis.

Er komt ook een samenwerking met de Minder Mobielen Centrales en taxibedrijven om het mensen zo gemakkelijk mogelijk te maken tot bij het vaccinatiecentrum te geraken.