Felicitaties voor Joe Biden van over hele wereld

Leiders van over de hele wereld hebben de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gefeliciteerd. Premier Alexander De Croo verstuurde snel na de eedaflegging zijn gelukwensen aan Biden en zijn vicepresident Kamala Harris.

“België kijkt ernaar uit om met de nieuwe Amerikaanse administratie samen te werken en de transatlantische alliantie te versterken. We delen heel wat belangen, die we best dienen als we onze krachten bundelen”, aldus De Croo.

De Britse premier Boris Johnson was er woensdag ook snel bij op Twitter. “Felicitaties aan Joe Biden met zijn beëdiging als president van de Verenigde Staten en aan Kamala Harris met haar historische inauguratie”.

Congratulations to @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and to @KamalaHarris on her historic inauguration. America’s leadership is vital on the issues that matter to us all, from climate change to COVID, and I look forward to working with President Biden. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 20, 2021

De Duitse president Walter Steinmeier reageerde opgelucht. Hij noemde het een goede dag voor de democratie. Zijn gevoel wordt door veel Duitsers gedeeld, zei hij.

De Ierse premier Micheál Martin zei op Twitter dat een “ware vriend van Ierland” de 46e president van de Verenigde Staten is geworden. Hij zei te hopen dat de relatie tussen Ierland en de VS nog hechter zal worden. Martin zei dat het ook een “historische dag” is omdat de VS voor het eerst een vrouwelijke vicepresident hebben gekregen.

Today a true friend of Ireland @JoeBiden became the 46th President of the USA. As he said in his speech, it is a day of history and hope and I look forward to forging ever closer ties between our two great nations. #InaugurationDay — Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 20, 2021

De Nederlandse premier Mark Rutte kijkt er dan weer naar uit om de banden tussen de Verenigde Staten en Nederland voort te zetten, zo zei hij op Twitter.

The Netherlands and the United States have long been close allies. I look forward to furthering these ties with @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris. On behalf of the Dutch government, I would like to congratulate them on their historic inauguration. — Mark Rutte (@MinPres) January 20, 2021

De Italiaanse premier Guiseppe Conti sprak van een “geweldige dag voor democratie”.

De Franse president Emmanuel Macron heette de VS opnieuw welkom in het klimaatakkoord van Parijs, met een Engelstalige tweet “Welcome back”. De regering van Trump was immers uit dat akkoord gestapt. “Het is samen dat we erin kunnen slagen de uitdagingen van onze tijd te overwinnen. Het is allemaal samen dat we de klimaatsituatie kunnen veranderen door te handelen voor onze planeet”, aldus Macron.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

De Canadese premier Justin Trudeau wenste Biden ook geluk. “Canada en de VS genieten een van de meest uitzonderlijke betrekkingen ter wereld”, zei hij. “Onze beide landen zijn meer dan buren. We zijn naaste vrienden, partners en bondgenoten.” Trudeau zei nog zich te verheugen op de samenwerking met Biden en zijn vicepresident Harris.

Andrés Manuel López Obrador, de Mexicaanse president, wenste zijn nieuwe ambtsgenoot in Washington het beste toe. De Mexicaanse president zei optimistisch te zijn dat ze een goede verstandhouding zullen hebben. “We willen samenwerking, maar met oog voor onze soevereiniteit”, klonk het.

Paus Franciscus zei dan weer God te vragen om Biden te begeleiden om begrip, verzoening en vrede aan te moedigen binnen de Verenigde Staten en tussen de landen van de wereld, “om het universele gemeenschappelijke goed te bevorderen”.

Paus Franiscus Foto: REUTERS

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu riep Biden op de alliantie tussen Israël en de VS te versterken en gezamenlijke uitdagingen zoals “de bedreiging” van Iran het hoofd te bieden. Netanyahu zei herhaaldelijk dat Bidens voorganger Donald Trump de beste vriend was die Israël ooit in het Witte Huis had. Woensdag zei hij ook al lang een warme vriendschap te hebben met Biden.

Congratulations President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris on your historic inauguration.



President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. pic.twitter.com/3cO4Zb1o1Q — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 20, 2021

Iran zelf liet weten in het algemeen bereid te zijn om te geschillen met de VS weg te werken. Volgens Iraans president Hassan Rohani ligt de bal weliswaar in het kamp van Washington. “Wij zullen exact hetzelfde doen als alles wat zij doen. Niet meer, niet minder”, aldus de president.

Als het de VS menens is om de internationale verplichtingen jegens Iran na te leven, zal Teheran hetzelfde doen, aldus Rohani met verwijzing naar het akkoord uit 2015 over het Iraanse kernprogramma. Trump had de VS uit dat akkoord teruggetrokken en had unilaterale sancties tegen Iran opgelegd. Iran stopte daarna met de naleving van de technische vereisten uit het akkoord. Iran zal zich opnieuw houden aan de bepalingen, als de sancties geschrapt worden.

Hassan Rohani Foto: AFP

De Palestijnse Fatah-beweging wil dat een nieuwe Amerikaanse regering de opportuniteit zal bieden om een onafhankelijke Palestijnse staat in het leven te roepen en een einde te maken aan het lijden van het Palestijnse volk, zo reageerde een hooggeplaatst kaderlid van Fatah. “Het vertrek (van Donald Trump, nvdr.) dient de belangen van Amerika en bewaart de internationale orde en democratie in de wereld.” Mahmoed Abbas zei dat de Palestijnen zich verheugen op een samenwerking voor vrede en stabiliteit in de regio en de hele wereld.

In de Gazastrook riep Hamas Biden op om een einde te maken aan de “pogingen om de Palestijnse kwestie te elimineren”.

Rusland hoopt dan weer op een meer constructief werk met de regering van Biden. Moskou hoopt het belangrijke ontwapeningsakkoord New START te verlengen, dat afloopt op 5 februari. “We hopen dat de nieuwe Amerikaanse regering een meer constructieve positie in de dialoog zal bewijzen”, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. In een persbericht stelde dat ministerie dat de vorige Amerikaanse regering, onder Trump, een bewust campagne voerde om verdragen op vlak van ontwapening teniet te doen, met als doel de eigen militaire macht zonder controle te kunnen uitoefenen.

Russisch president Vladimir Poetin Foto: BELGA

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in Peking liet optekenen dat China hoopt op een “samenwerking die voordelig is voor beide partijen”. Het land zal de eigen belangen en nationale veiligheid beschermen en zich niet in diskrediet laten brengen, klonk het.

Er kwamen ook felicitaties uit Pakistan, Japan en India. Harris heeft een bijzondere relatie met dat laatste land, waar haar moeder vandaan komt.